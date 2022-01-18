Пресс-службу Законодательного собрания Красноярского края возглавил Алексей Машегов

О своём назначении новый руководитель пресс-службы рассказал на своей странице в Instagram. Ранее он работал редактором информационного центра «Городские новости».

Алексей Машегов коренной красноярец и журналист по образованию. Он окончил Красноярский государственный университет, в его послужном списке издания «Сегодняшняя газета», «Деловой квартал», Медиа-группа «Дела». Также он два года возглавлял департамент информационной политики администрации Красноярска.