МАУ ИЦ «Норильские новости»

Пресс-службу Законодательного собрания Красноярского края возглавил Алексей Машегов

Пресс-службу Законодательного собрания Красноярского края возглавил Алексей Машегов

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Пресс-службу Законодательного собрания Красноярского края возглавил Алексей Машегов

Пресс-службу Законодательного собрания Красноярского края возглавил Алексей Машегов

О своём назначении новый руководитель пресс-службы рассказал на своей странице в Instagram. Ранее он работал редактором информационного центра «Городские новости».

Алексей Машегов коренной красноярец и журналист по образованию. Он окончил Красноярский государственный университет, в его послужном списке издания «Сегодняшняя газета», «Деловой квартал», Медиа-группа «Дела». Также он два года возглавлял департамент информационной политики администрации Красноярска.

Фото из открытых источников
18 января в 10:20 760
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