Президент ассоциации КМНС возглавил Общественный совет Арктической зоны РФ

- На заседании Общественного совета Арктической зоны РФ избран председатель. Им стал Григорий Ледков — президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. За него проголосовали все из 17 присутствующих на заседании членов Общественного совета, — сказано в сообщении.

Состав совета был утверждён в октябре, в него вошли 19 человек — представители общественных палат северных территорий, региональных ассоциаций коренных малочисленных народов, региональных торгово-промышленных палат, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова, заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Александр Кугаевский.

Основными направлениями в работе Общественного совета Арктической зоны РФ станут сохранение уникальной этнокультуры КМНС и традиционных отраслей, помощь в развитии транспортной системы, экологический контроль.