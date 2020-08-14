Президент подписал закон, дающий возможность студентам педагогических специальностей уже с четвёртого курса вести уроки

В Минпросвещения разработан приказ, определяющий порядок их допуска к работе. В ближайшее время он будет опубликован. Также к концу 2021 года планируется выстроить и единую систему научно–методического сопровождения педагогических работников. В сентябре будущего года начнётся апробация новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель–методист, учитель–наставник. Это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии. И самое главное — обеспечить качество образовательных результатов.