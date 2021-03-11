Президент России изменил порядок предоставления выплат на детей от трёх до семи лет
Президент России изменил порядок предоставления выплат на детей от трёх до семи лет
Владимир Путин подписал соответствующий указ, который опубликован на интернет-портале правовой информации.
В настоящее время выплаты составляют 50% от детского прожиточного минимума в регионе. В соответствии с новыми правилами размер выплаты теперь будет варьироваться в зависимости от доходов и материального состояния семьи, которая претендует на выплату. Для разных семей эта сумма может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. В Норильске его размер составляет 20 447 рублей.
В том случае если размер среднедушевого дохода семьи вместе с выплатой в размере 50% остаётся ниже прожиточного минимума, тогда пособие назначается в размере 75%. Если и эта доплата не помогает достигнуть необходимой отметки, то сумма выплаты увеличивается до 100%.
Перерасчёт размера ежемесячного пособия будет осуществлён с 1 января текущего года. Приём заявлений начнётся 1 апреля.
Новые правила предоставления выплаты должны обеспечивать максимальную адресность и предусматривать комплексную оценку нуждаемости, подчеркнули в Минтруде. В ведомстве намерены сохранить простой способ получения выплаты по одному только заявлению, которое можно подать в электронном виде или при личном посещении МФЦ.
Кроме того, в марте в России поменялись правила начисления пособий на детей. Теперь семьям, в которых родился первый ребёнок, необходимо обратиться в орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения. Раньше выплаты продлевались автоматически на фоне пандемии коронавируса.