Президент России изменил порядок предоставления выплат на детей от трёх до семи лет

В настоящее время выплаты составляют 50% от детского прожиточного минимума в регионе. В соответствии с новыми правилами размер выплаты теперь будет варьироваться в зависимости от доходов и материального состояния семьи, которая претендует на выплату. Для разных семей эта сумма может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. В Норильске его размер составляет 20 447 рублей.

В том случае если размер среднедушевого дохода семьи вместе с выплатой в размере 50% остаётся ниже прожиточного минимума, тогда пособие назначается в размере 75%. Если и эта доплата не помогает достигнуть необходимой отметки, то сумма выплаты увеличивается до 100%.

Перерасчёт размера ежемесячного пособия будет осуществлён с 1 января текущего года. Приём заявлений начнётся 1 апреля.

Новые правила предоставления выплаты должны обеспечивать максимальную адресность и предусматривать комплексную оценку нуждаемости, подчеркнули в Минтруде. В ведомстве намерены сохранить простой способ получения выплаты по одному только заявлению, которое можно подать в электронном виде или при личном посещении МФЦ.

Кроме того, в марте в России поменялись правила начисления пособий на детей. Теперь семьям, в которых родился первый ребёнок, необходимо обратиться в орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения. Раньше выплаты продлевались автоматически на фоне пандемии коронавируса.