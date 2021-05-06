Президент России наградил сотрудников профильных университетов за вклад в борьбу с COVID-19

Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении государственных наград врачам, учёным, учителям, научным сотрудникам из регионов России за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Не обойдён вниманием и Красноярский край. Орденом Пирогова награждён Максим Русин, начальник отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. Медалью Луки Крымского отмечена Ольга Кириллова, главный специалист - эксперт этого же отдела.