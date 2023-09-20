МАУ ИЦ «Норильские новости»

Президент России подписал указ о цифровом паспорте

Президент России подписал указ о цифровом паспорте

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Президент России подписал указ о цифровом паспорте

Согласно документу, электронная версия паспорта будет приравниваться к бумажной. Однако выводить привычный для всех формат документа не планируется.

Президент России подписал указ о цифровом паспорте

Речь идёт об электронной версии документа, которая содержится на портале «Госуслуги». Правительству РФ поручено в течение трёх месяцев определить перечень ситуаций, в которых можно будет использовать цифровое удостоверение.

Напомним, в марте текущего года глава государства поручил правительству, МВД и ФСБ составить проект указа о цифровом паспорте. Тогда предполагалось, что документ будет переформатирован в пластиковую карту с приложением, в котором будет отображаться QR-код с личными данными гражданина.

Фото из открытых источников
20 сентября в 11:22 260
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