Президент России подписал указ о цифровом паспорте

Речь идёт об электронной версии документа, которая содержится на портале «Госуслуги». Правительству РФ поручено в течение трёх месяцев определить перечень ситуаций, в которых можно будет использовать цифровое удостоверение.

Напомним, в марте текущего года глава государства поручил правительству, МВД и ФСБ составить проект указа о цифровом паспорте. Тогда предполагалось, что документ будет переформатирован в пластиковую карту с приложением, в котором будет отображаться QR-код с личными данными гражданина.