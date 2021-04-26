Президент России подписал указ об установлении нерабочих дней в мае

Анна Попова отметила, что исходя из опыта прошлых лет россияне в майские праздники, как правило, едут отдыхать за город, на дачи. И это хорошо - это может поспособствовать прерыванию эпидпроцесса. Но, учитывая, что в этом году после трёх выходных идут четыре рабочих дня, а затем снова выходные, граждане будут чаще пользоваться общественным транспортом и обмениваться вирусной инфекцией.

«Мы советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, учёными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и они говорят о том, что лучше бы выходные дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», - обратилась к президенту Анна Попова.

Владимир Путин согласился с мнением руководителя Роспотребнадзора:

«Анна Юрьевна, я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив такую разностороннюю и глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, - хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу».

В этот же день Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая включительно объявляются нерабочими днями с сохранением заработной платы.