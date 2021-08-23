Президент России предложил до конца года выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

На встрече с представителями партии «Единая Россия» глава страны подчеркнул, что доходы людей пожилого возраста и пенсионеров напрямую зависят от государства.

«Для них в стране предусмотрена программа индексаций. Мы исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции вырос, и эта тысяча рублей инфляцией подъедается», - констатировал президент.

Для пенсионеров инфляция оказалась выше средней в 6,5%, так как у них немного другая структура потребления.

«На мой взгляд, эта выплата в 10 тыс. руб. должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС», - подытожил Владимир Путин.