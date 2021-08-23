Президент России предложил до конца года выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей
Президент России предложил до конца года выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей
Как сообщил Владимир Путин, единовременная выплата коснётся всех пенсионеров.
На встрече с представителями партии «Единая Россия» глава страны подчеркнул, что доходы людей пожилого возраста и пенсионеров напрямую зависят от государства.
«Для них в стране предусмотрена программа индексаций. Мы исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции вырос, и эта тысяча рублей инфляцией подъедается», - констатировал президент.
Для пенсионеров инфляция оказалась выше средней в 6,5%, так как у них немного другая структура потребления.
«На мой взгляд, эта выплата в 10 тыс. руб. должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС», - подытожил Владимир Путин.