Президент России утвердил перечень поручений правительству в отношении развития Арктической зоны РФ

Правительству Российской Федерации поручено:

– в рамках реализации комплексной государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» предусмотреть мероприятия, направленные на обеспечение граждан, проживающих на территории АЗРФ, объектами социальной инфраструктуры, а также источники финансирования таких мероприятий. Срок реализации - до 1 декабря 2022 года;

– разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона, направленного на правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением завоза продукции, необходимой населению Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции, и определяющего единого координатора такого завоза. Срок реализации - до 1 марта 2023 года;

– обеспечить внесение в законодательство страны изменений, предусматривающих централизацию полномочий по управлению Северным морским путём и организацию судоходства в его акватории в целях их осуществления госкорпорацией «Росатом». Срок реализации - до 15 июля текущего года;

– обеспечить в этом году завершение работ по строительству, проведению испытаний и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Срок исполнения - до 1 июля;

– обеспечить в этом году начало строительства железнодорожного Северного широтного хода на всех участках данного строительства. Доклад – до 1 июля, реализация - до 15 января 2023 г.;

– представить предложения по вопросам субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для осуществления завоза продукции для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции. Срок исполнения - до 15 июня;

– представить предложения по вопросам расширения (в том числе за счёт средств федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, включая механизм «фабрика проектного финансирования» государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в АЗРФ. При этом определить перечень таких проектов. Срок исполнения - 15 июня;

– представить предложения по вопросам определения единого морского оператора, обеспечивающего завоз продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза продукции с использованием судов ледокольного флота на трассах Северного морского пути. Срок исполнения - 1 июля;

– рассмотреть вопросы, касающиеся возможности компенсации половины процентной ставки по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в АЗРФ, за счёт средств федерального бюджета. Доклад - до 15 июня;

– рассмотреть вопросы, касающиеся распространения на организации, не являющиеся резидентами Арктической зоны Российской Федерации, льгот, предоставляемых резидентам, в случае реализации проектов на территории АЗРФ. Доклад – до 1 августа.

В целях обеспечения надёжной и безопасной перевозки грузов по Северному морскому пути разработать и утвердить план его развития до 2035 года, предусматривающий:

– прогнозируемый объём грузопотока;

– заключение между Минвостокразвития России, госкорпорацией «Росатом» и грузоотправителями соглашений, направленных на установление взаимных обязательств, касающихся объёма ежегодного грузопотока;

– количество и номенклатуру судов ледокольного флота с учётом необходимости его обновления и пополнения для обеспечения грузопотока;

– сроки и объём поставок судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, судов аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока;

– мероприятия, направленные на модернизацию производственных мощностей судостроительных и судоремонтных организаций, обеспечивающих поставки и эксплуатацию судов ледового класса;

– мероприятия, направленные на создание арктической спутниковой группировки для обеспечения судов метеорологическими и навигационными данными, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– мероприятия, направленные на увеличение объёма строительства и модернизации судов аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России, а также мероприятия, связанные с их содержанием. Размещение таких судов и центров осуществляется в местах реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов;

– объём и источники финансирования мероприятий, включённых в указанный план.