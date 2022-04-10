Презревшие страх

Колесо истории

Когда в далёком 1945–м к ногам русского солдата пало последнее знамя со свастикой, никто и помыслить не мог, что не пройдёт и века, а нацизм восстанет из пепла. Люди с вольфсангелем на рукавах вновь будут с высоко поднятой головой маршировать к нашим границам, цитируя фюрера. И уж тем более советскому человеку даже в самых страшных ночных кошмарах не могло привидеться, что старый враг найдёт воплощение в потомках тех, с кем плечом к плечу наши добывали в окопах Победу над фашистской Германией.

На уроках истории наши дети с гордостью рассказывали о подвигах своих предков в годы Великой Отечественной войны и теперь случилось страшное — именно им предстоит их повторить. За время проведения специальной операции по денацификации Украины мы потеряли почти полторы тысячи человек. Среди них трое молодых ребят из Норильска, ушедших служить по контракту, — пулемётчик Салманов Адильгерей Русланович, уроженец Дагестана, разведчик–снайпер Дорбоев Эгемберди Бекказимович, выходец из Кыргызской Республики, и Эдуард Вячеславович Белый, северянин родом из Донбасса. Этим мальчишкам едва исполнилось двадцать. Они родились и выросли в разных уголках нашей огромной страны, принадлежали к разным национальностям, но плечом к плечу сражались за то, чтобы изгнать призрак Третьего рейха. Когда десятилетия спустя дети в школах будут изучать этот параграф в учебниках истории, то вспомнят и про наших ребят. А их портреты родственники и близкие пронесут на девятое мая — погибшие в борьбе с новым фашизмом, как никто другой, заслужили встать в один строй с героями Бессмертного полка.

В память о подвиге Эдуарда Белого в кайерканской школе № 40, где он учился, была открыта Парта Героя. Безусловно, подобной чести достойны и другие наши ребята, и может, в городе Каракуль, где рос Дорбоев и в селе Чонтаул, где получал аттестат Салманов, уже стоят особые парты с их именами.

Он рос защитником

Решение открыть Парту Героя и. о. директора школы № 40 Марина Колобова приняла сразу же, как только узнала о гибели своего выпускника.

– Мне позвонили из управления образования и сказали, что по неподтверждённым на тот момент данным наш бывший ученик погиб вовремя спецоперации, — рассказывает Марина Колобова. — Когда созвонились с мамой Эдика, она подтвердила, что её сын погиб — ей об этом сообщили представители военкомата. И я сразу решила, что в школе появится парта его памяти. Молодой мальчишка, который погиб, защищая идеи своей страны и борясь с нацизмом, достоин того, чтобы память о нём была увековечена.

Я Эдика очень хорошо знала. Он пришёл в нашу школу в четвёртый класс. Весёлый и добродушный, он хоть и не был душой компании, но всегда помогал нам в организации мероприятий и выделялся из общей массы сверстников. Наверное, ещё в средней школе он принял для себя решение, что хочет связать жизнь именно с воинской службой, и целеустремлённо двигался именно в этом направлении с ранних лет. У нас в Норильске есть летний военно–патриотический лагерь «Мальчишки Севера», все его знают. Так вот Эдик ни одного сезона не пропустил, и ему там очень нравилось.

В восьмом классе он хотел, поступить в кадетское училище, но тогда мама побоялась его далеко отпускать. Дело в том, что мальчишка был, что называется, с характером — очень упрямый, с обострённым чувством справедливости и всегда отстаивал свою точку зрения, порой даже перед учителями. Мог вспылить, но был отходчивым. В общем, он был одним из тех детей, которые всегда готовы помочь, если их попросить по–человечески. Лично для меня он был тем мальчишкой, который горы свернёт, если обратиться к нему с добром и уважением. Его очень любила учитель истории, она, к сожалению, уехала из Норильска в прошлом году. Именно она поставила на место всех тех... не знаю, как их назвать... «людьми» — язык не поворачивается, кто начал на его странице в интернете писать всякие мерзости и буквально плясать на костях. Она им объяснила, что такое настоящее горе и что так нельзя.

Вообще, Эдуарда Белого многие учителя любили и ценили. В первую очередь за его чёткую жизненную позицию. Уже в старших классах он понимал, что станет кадровым военным и будет защищать родину. Да, он не был круглым отличником, но те предметы, которые могли ему понадобиться в будущем, знал хорошо, а главное, умел думать и анализировать.

– Когда в десятом классе я с ним разговаривала по поводу его планов на будущее, он сказал, что раз его не пустили в кадеты, то он сразу после школы пойдёт в армию, а потом продолжит службу уже по контракту, — вспоминает и. о. директора сороковой школы. — Поэтому он и сдавал всего два основных экзамена: русский язык и литературу. У него эти дисциплины вообще трудностей не вызывали. Голова на плечах у парня была, и он понимал, что остальные предметы ему без надобности. Вообще, таких ребят, с чётким видением своего будущего и пониманием, чем они будут после школы заниматься, на самом деле не так уж и много. Сразу после школы он пошёл в армию. Мы виделись с ним последний раз в начале декабря — он забегал в школу за характеристикой.

Полезные навыки для будущей профессии кадрового офицера Вооружённых сил РФ Эдуард осваивал и в рядах юнармейцев. С восьмого класса он состоял в отряде сороковой школы «Полярные совы». Когда требовалось показать силу, ловкость, выносливость и армейскую смекалку Белый шёл в первых рядах. А в предармейской подготовке был одним из лучших в отряде.

– Все прикладные науки, связанные с военным делом, он очень любил и занимался ими с огромным удовольствием, делится Марина Колобова. — А ещё он проявлял настоящий патриотизм, причём осознанный, любил страну и её историю. Когда мы организовывали Вахту Памяти, он всегда первым вставал в почётный караул. Он был очень целеустремлённым. Когда началась спецоперация, Эдуард сразу сказал матери, что хочет поехать туда и возражений не принимал. Сказал, что он на службе, и это его долг — защищать Родину.

Последние почести

Теперь такой же почётный караул из его бывших сослуживцев по «Юнармии» стоит и в школе рядом с его партой. Сейчас её установили на первом этаже в холле учебного заведения, чтобы все желающие могли отдать дань уважения храброму норильчанину.

– В течение нескольких дней люди шли нескончаемым потоком, возлагая цветы к портрету Эдуарда, — рассказывает педагог. — Приходят не только те, кто лично знал Эдика, но и незнакомые люди, которые разделяют случившееся горе. Приходят мамы и плачут, приходят его бывшие одноклассники и их родители, ребята, которые вместе с ним в спектаклях играли или состояли в юнармейском отряде. Церемонию открытия Парты Героя вели именно эти дети, они сейчас в 11–м классе и для них Эдуард Белый — это не просто имя, они его знали, дружили с ним, они, по сути, провели вместе всё детство.

Открытие парты Эдуарда Белого состоялось в кабинете истории, именно этот предмет парень любил больше всех. Однако стоять она будет, по крайней мере, в ближайшее время в кабинете ОБЖ, где располагается юнармейский штаб.

– Вообще, по условиям общероссийского проекта, Парта Героя должна быть рабочей, то есть стоять в учебном классе, и сидеть за ней должны самые достойные ученики. Но мы решили, что у нас она будет своеобразным памятником, — признаётся Марина Колобова. — Это будет его место, и никто за неё садиться не будет. Может потом, много лет спустя, другой директор решит иначе, но мы всем коллективом сошлись во мнении, что будем проводить экскурсии, показывать и рассказывать, но эта парта останется местом Эдика. Для нас потеря его — это большая боль, и она ещё долго не пройдёт.