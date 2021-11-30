При 20% заболевших ОРВИ или гриппом учеников класс или школу должны перевести на дистанционное обучение

Он отметил, что на прошедшей неделе - с 22 по 28 ноября - показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения Красноярского края составил 98,9 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 53,7%. Превышение пороговых значений в целом по краю отмечается среди взрослых и детей 7-14 лет. Причём у взрослого населения превышение эпидпорога в три раза выше, чем у детей.

« Важно, чтобы в первую очередь родители обращали внимание на состояние здоровья своих детей. При появлении первых симптомов заболевания необходимо оставить ребёнка дома и вызвать врача. В свою очередь образовательные учреждения должны строго соблюдать все мероприятия по профилактике: проводить ежедневную термометрию, не допускать к занятиям учеников с признаками заболевания, проводить дезинфекцию в школьных помещениях и ряд других. Напомню, что школы могут временно переводить детей на дистанционный формат обучения. Как правило, это происходит локально - в отдельных классах. Если в классе или школе отсутствуют по причине заболевания гриппом или ОРВИ более 20% учеников, то такой класс или школа переводятся на дистанционный режим. Что касается коронавирусной инфекции, то введение подобных мероприятий в конкретном классе необходимо при заболевании одного учащегося», - говорится в сообщении.