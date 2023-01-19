При помощи портала «Работа России» 6,2 тысячи жителей края подали заявления в центры занятости

Кроме того, на портале стали доступны все услуги центра занятости населения. Самой популярной из них стала услуга по содействию в поиске подходящей работы. Ею воспользовались более половины соискателей. Второй по актуальности стала профориентация. На неё заявились более тысячи граждан. Замыкает топ-3 услуг службы занятости содействие началу осуществления предпринимательской деятельности. От работодателей поступило свыше 1,1 тысячи заявлений о содействии в подборе работников.

Вместе с тем на портале «Работа России» можно подать заявления на организацию временного трудоустройства, участие в оплачиваемых общественных работах, профессиональное обучение, переезд и переселение для трудоустройства, социальную адаптацию и психологическую поддержку.

По данным Минтруда, всего в России с начала года от граждан поступило более 135 тысяч заявлений в онлайн-формате.