При пожаре в гараже на ул. Хантайской погиб пенсионер
При пожаре в гараже на ул. Хантайской погиб пенсионер
По данным следственного комитета, 14 сентября пожарные в ходе тушения постройки в гаражном
Предварительно установлено, что накануне происшествия мужчина вместе со своим знакомым выпивали в постройке. Пожар мог произойти из-за неисправной проводки или неаккуратного обращения с огнём при курении. Пламя заметили владельцы гаражей, они и вызвали пожарных.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Точные причины смерти мужчины и пожара станут известны после проведения экспертных исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.