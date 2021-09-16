МАУ ИЦ «Норильские новости»

При пожаре в гараже на ул. Хантайской погиб пенсионер

При пожаре в гараже на ул. Хантайской погиб пенсионер

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При пожаре в гараже на ул. Хантайской погиб пенсионер

По данным следственного комитета, 14 сентября пожарные в ходе тушения постройки в гаражном

При пожаре в гараже на ул. Хантайской погиб пенсионер

Предварительно установлено, что накануне происшествия мужчина вместе со своим знакомым выпивали в постройке. Пожар мог произойти из-за неисправной проводки или неаккуратного обращения с огнём при курении. Пламя заметили владельцы гаражей, они и вызвали пожарных.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Точные причины смерти мужчины и пожара станут известны после проведения экспертных исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото из открытых источников
16 сентября в 15:36 210
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