Причины покупки вторичного жилья

Характеристики вторичной недвижимости всё чаще ставят в противовес новостройкам. На первый взгляд кажется, что приобретение квартиры в новом доме – выгодный вариант. Определиться с выбором можно с помощью сравнения двух типов жилья. Подобрать и приобрести недвижимость в Красноярске пользователи могут на странице агентства «Этажи». Площадка kras.etagi.com предусмотрена для поиска домов, квартир и прочих пространств.

Сравнение вторички и новостройки

Вторичная недвижимость нередко представляется как невыгодный вариант для вложений. Квартиры в новых домах выглядят привлекательнее:

– никто еще не успел использовать пространство;

– постройка может прослужить ещё долгое время;

– новые трубы и прочие составляющие;

– возможность купить уже обустроенное место;

– низкая стоимость жилплощади.

Образ быстро рассеивается вместе с углублением в характеристики. Для этого понадобится короткое сравнение с вторичной недвижимостью. Первое, с чего стоит начать, это денежный вопрос. Желание сэкономить может возникнуть у каждого человека. Оставшиеся деньги всегда можно вложить в прочие вещи для дома. Первички представляют собой заманчивое предложение с выгодной стоимостью. Но это касается только новостроек в начале их формирования. Многие дома продаются за год-два до сдачи жильцам. Не каждый готов ожидать столько времени. Помимо всего прочего, чем ближе дата сдачи дома, тем выше стоимость на квартиры. Вторичное жильё в это время остаётся на одном уровне цен, меняясь только под влиянием общих внешних факторов экономики.

Дальше внимание переходит к ремонту. Первичная квартира ещё не была обустроена, многие стандартные для жизни вещи не подготовлены для проживания. Это и плюс и минус жилья в новом доме. Одно большое отрицательное качество можно разделить на два пункта:

– стоимость на оборудование, вещи и мебель;

– ремонт у каждого соседа в доме.

В отличие от вторичного жилья, которое продается с сантехникой, кухонным гарнитуром и прочими принадлежностями, первичка этим не выделится. Всё необходимо не просто покупать, но и устанавливать из личного бюджета. В квартире может отсутствовать даже проводка, что является основой функционала техники.

Гарантирован шум от соседей в первые годы после въезда в первичку. Люди обустраивают пространство, тратят на это время и деньги. Шум от ремонта может не стихать долгое время. С вторичной квартирой всё проще. Большинство соседей уже успели обустроиться и затевают ремонт только некоторые. Приобрести вторичную квартиру пользователи могут уже сейчас, на сайте kras.etagi.com.