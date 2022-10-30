Новое авто

Если уж покупать, то новенькое, с иголочки. Хороший принцип, когда средств достаточно. Даже после введения санкций и бешеного скачка цен есть те, кто готов платить за только что сошедшую с конвейера машину. Во сколько же обойдётся сейчас такое удовольствие? И какой автомобиль лучше брать? Ответ на этот вопрос знает Сергей Прокопенко, представитель рабочей группы по безопасности дорожного движения при Общественном совете ОМВД Норильска.

– Для тех, кто думает, что история с подорожанием авто началась только после начала СВО, — открывает секреты эксперт, — скажу, что санкции на машины начали вводить задолго до начала событий на Украине. Эффект усилился из–за обрушения логистических цепочек, но тем не менее дорожать машины начали ещё в 2021–м. До середины прошлого года у официального дилера новенький Solaris средней комплектации стоил миллион триста — миллион шестьсот, сразу после введения санкций и до спецоперации цена была уже 2,2–2,6 миллиона рублей. Был период, когда продажи вообще встали на несколько месяцев. Теперь рынок ожил, а цены упали тысяч на 100–300, в основном у крупных дилеров, у которых за это время на складах скопилось огромное количество прошлогодних авто. В общем, миллиона два за Solaris, один из самых популярных в Норильске автомобилей, нужно выложить.

Доставка

Для северянина обзавестись новеньким автомобилем — это полдела. После покупки машину необходимо ещё доставить в Норильск. Раньше проблем с этим не возникало. А многие норильчане вообще предпочитали каждый год брать личный транспорт с собой в отпуск и колесить по всей стране. Именно так поступал и наш второй эксперт, Виктор.

– Да, с доставкой авто по воде у нас теперь непросто. Мы почти каждый год брали машину в отпуск. Обходилось это примерно 20 тысяч в одну сторону. Отправляли из Норильска, встречали в Красноярске и ездили по России, — вспоминает золотые времена Виктор. — Сейчас про это можно забыть. Проблемы с логистикой обнаружились в прошлом году, но в этом оказалось ещё сложнее. На данный момент доставка грузов по воде стоит 100 рублей за килограмм рекой и 150 — морем. У меня транспорт весит 2,5 тонны — это 250 тысяч рублей за отправку рекой. Про море — вообще молчу. Когда–то самолётом дешевле было. Ещё и очереди на доставку образовались. Вот в прошлом году у двоих знакомых машины остались зимовать в Красноярске. Я с очень большим трудом поставил свой транспорт на баржу — трудно отправить. Машина ушла по 60 рублей за килограмм. В этом году решил не брать транспорт на материк. Детальный анализ сложностей с доставкой авто в Норильск даёт и Сергей Прокопенко:

– Сейчас опять для некоторых открою Америку. Санкции в сложностях с навигацией Красноярск–Дудинка сыграли роль незначительную. Трудности возникли по другим причинам. Первая — это увеличение количества приоритетных грузов. Город и «Норникель» начали воплощать в жизнь проекты по реновации, а это огромное количество стройматериалов и сотни единиц новой техники. Сначала везут их, потом скоропортящиеся грузы и предметы первой необходимости. В результате авто уходят даже не на второй и третий, а на четвёртый и пятый планы. Ещё в 2021–м почти пятистам машинам норильчан не хватило места. Бешеный спрос привёл к существенному увеличению цены. Добавился водный кризис этого лета. Енисей обмелел — часть водной артерии вообще перестала быть судоходной. Всё сказалось и на стоимости, и на количестве барж, везущих грузы.

Комплектующие, ремонт и расходники

Пройдя долгий и тернистый путь с покупкой и доставкой авто в Норильск, заполярный водитель рано или поздно столкнётся с ещё одной проблемой — любую рабочую лошадку нужно холить и лелеять. А значит, вновь придётся вносить коррективы в семейный бюджет. По сравнению с прошлым годом цена на 70% комплектующих выросла вдвое. На 30% запчастей ценник хоть и незначительно, но увеличился. Немалую роль в росте цен сыграли спекулянты. Большинство фирм, имея в наличии подходящие детали, продавать их не спешили, чтобы не упустить дополнительную выгоду. Впрочем, сейчас рынок медленно, но верно стабилизируется.

– Сразу после введения санкций взлетели цены на все запчасти и расходники для корейских авто. Постепенно слегка откатились, но всё равно возникает определённый дефицит, — поясняет Сергей Прокопенко. — Например, привести рекомендуемое производителем масло — большая проблема. Его практически нет, а подделок много стало. Сейчас корейские производители возвращаются на рынок. Цены более–менее отрегулировали, логистику наладили. Так что с запчастями проблем у этих марок нет, но цена уже другая.

Появились реплики и заменители китайского производства, но к качеству таких деталей частенько возникают вопросы. С европейцами — та же проблема. С немцами — чуть сложнее: запчасти есть, но даже аналог приходится ждать месяца полтора. Если японские и корейские запчасти даже в Норильске в наличии, то вот для американских авто или моделей совместного производства — вообще беда с поиском комплектующих. И с российскими производителями не всё гладко. Заказать можно, но не всё, и ждать придётся.

Тяжелее всего сейчас владельцам авто премиум–класса. Мало того что цена на запчасти и обслуживание таких автомобилей всегда была немаленькой, то с удвоением стоимости она стала реально покусывать за портмоне. Так что даже владельцы премиальных авто стараются экономить.

– У меня джип Toyota Prado. Цена на оригинальные запчасти и обслуживание выросла примерно вдвое. Например, в позапрошлом году в Москве у официального представителя фирмы замена масла и фильтров вместе с работой обошлась мне чуть больше 20 тысяч рублей, — вспоминает Виктор, обладатель джипа. — В этом году узнавал стоимость процедуры в том же салоне, и это уже стоит более сорока тысяч. Но проблема даже не в стоимости, а в банальном отсутствии оригинальных запчастей и расходников для таких авто. Ситуация сложилась следующая. Оригинальная запчасть поставляется якобы официальному дилеру той или иной модели. А с введением санкций выяснилось, что это вовсе не официальные представители, как они себя позиционировали, а просто частная фирма, у которой есть договор с производителем машин. Сейчас все эти договорные цепочки рушатся – и дилер вовсе не дилер, и запчастей у него либо вообще нет, либо есть остатки, но по заоблачным ценам. А гарантийные обязательства по обслуживанию только на бумаге остались.

В Норильске и расходники, и запчасти есть, но в основном аналоги по цене оригинала. Большинство известных фирм свои представительства в России закрыли, и те же фирменные масла ввозятся через параллельный импорт, что сказывается на цене. Периодически появляющиеся предложения с приемлемой стоимостью доверия не вызывают. Например, привычные масла Mobil и Castrol заменили «Лукойл», «Газпромнефть», корейские масла, но по стоимости оригинала.

Так в принципе со всей техникой. Вот решили на днях купить новый телевизор. Определились с суммой и обнаружили, что либо покупаем модель с изначально заложенными характеристиками, но незнакомой фирмы, либо в два раза дороже товар от проверенного производителя.

Вторичный рынок

Последние несколько месяцев лихорадило и местный рынок подержанных автомобилей. Творился здесь настоящий «Дикий Север». Сейчас этот сегмент рынка более–менее пришёл в норму, и можно прикинуть цену подержанного авто.

– Весной цены на б/у автомобили действительно скакнули, — рассказывает Сергей Прокопенко. — Сегодня рынок стабилизировался, но, естественно, на прежний уровень не вышел. Например, в самый разгар этого безумия за Kia Rio просили два миллиона. Сейчас за аналогичное авто на полмиллиона меньше. Да, это дороже, чем в прошлом году, но уже и выбор есть, и поторговаться можно. Средний б/у автомобиль оценивается в районе 500–600 тысяч, раньше — в районе трёхсот пятидесяти. Это авто 2006–2008 годов выпуска.

Автохлам

– Местный рынок запчастей с разборки тоже существенно изменился. Тут и цена на новые авто, и санкции, и стоимость оригинальных запчастей повлияли, — говорит наш эксперт. — Всё это привело к тому, что сейчас даже купленные на разборке автохлама запчасти стоят существенно дороже. Для примера: в прошлом году я покупал дверь для Renault Logan за десять тысяч, теперь она 25 стоит; фара б/у вместо 2–3 тысяч – в шесть обойдётся, потому что это оригинал. По сути, подержанные запчасти по стоимости почти сравнялись с новыми — либо за эту цену здесь и сейчас подержанная деталь, либо чуть дороже новая, но через пару месяцев. Жизнь автолюбителя в Норильске усложнилась, конечно, но жить можно.

Советы начинающим

– В целом бюджетные варианты — это корейская группа Hyundai Solaris, Renault Duster и Renault Logan. Они всегда были актуальны для Норильска. С этого года обозначилась ещё одна любопытная тенденция. Огромную популярность стали набирать праворульные машины. Очень неплохое соотношение цена–качество выходит, — высказывает мнение Сергей Прокопенко.

– Как ни странно, дороже теперь содержать российский автопром. Оказалось, что в России для собственных автомобилей практически ничего не производится: электроника, фары, кузовные детали у нас и не выпускались. Все запчасти иностранного производства, — даёт свою оценку Виктор. — В основном альянс Renault–Nissan и делал все кузовные детали и электронику. Наиболее выгодный вариант — наверное, китайцы, но это тоже рулетка: кто–то по пять лет ездит и ничего, а кто–то с первого дня мучается. А вот брать американца или модели из ограниченного выпуска вообще не стоит. В любом случае надо понимать, что платить всё равно придётся больше, чем раньше.