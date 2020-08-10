Прием только со справкой

Это не касается тех ребят, кто посещал дежурные группы. Они продолжат ходить в сады, как и прежде. А вот детям, прилетевшим с материка, либо не улетавшим, но длительно отсутствовавшим в саду, потребуется посетить медиков. Как сообщил Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, в противном случае такие дети в детсад допущены не будут.

- В самой процедуре ничего нового: сдача анализов, получение справки, так делается ежегодно. Но в этом году те, кто прибыл с материка, должны отсидеть 14-дневный карантин. Медики будут этот момент отслеживать. В указе губернатора ничего не говорится о замене карантина сданным накануне прилёта тестом, да и 14 дней придуманы не просто так. Нельзя допустить, чтобы человек получил отрицательный тест, а на 10-12-й день с момента нахождения в дороге проявились симптомы, - пояснил он.

Андрей Колин отметил, что «заносы» заболевания в группы приведут к закрытию групп или всего сада на карантин. В связи с этим он попросил родителей внимательно и с полной ответственностью отнестись к обязательной карантинизации.