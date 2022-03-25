Приговор в отношении Анатолия Быкова вступил в законную силу

По данным краевого следственного комитета, Быков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 17, п.п «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц).

Следствием и судом установлено, что в июне 1994 года Анатолий Быков организовал убийства лиц из своего ближайшего окружения — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Быков подозревал их в покушении на его убийство — организации взрыва 18 июня 1994 года на Предмостной площади в Красноярске, вблизи здания концертно-танцевального зала.

24 июля 1994 года Наумов и Войтенко были убиты выстрелами из автомата Калашникова и пистолета ТТ членами банды Татаренкова.

С учётом обвинительного вердикта присяжных заседателей приговором Свердловского районного суда города Красноярска Анатолий Быков признан виновным в организации двойного убийства. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

7 сентября прошлого года защита бывшего депутата подала апелляционные жалобы. Однако они не удовлетворены. Приговор вступил в законную силу.