Приятное с полезным

Настольная книга

Этот тип настольных игр имеет несколько ключевых отличий, объединяющих их в отдельный подвид. По сути, подобные игры представляют собой интерактивную книгу с замысловатым продуманным сценарием и хорошо прописанными персонажами. Как правило, это детективные истории с довольно сложными логическими головоломками и рядом сюжетных поворотов, но встречаются и другие направления. Такие игры позволят и хорошенько размять мозги, и ощутить себя непосредственным участником захватывающих событий. Но есть в этой бочке позитивных эмоций и приличная ложка дёгтя. Все подобные сценарные квесты — вещь одноразовая. Второй раз их пройти, конечно, можно, но это то же самое, что перечитать знакомую книгу. Причём стоимость таких игровых боксов варьируется от 1,5 до 3,5 тысячи рублей, что делает данное приобретение крайне нерентабельным. Впрочем, есть вариант получить удовольствие от игры и при этом не потратить лишние деньги. В клубах настольных игр, которые есть и в Норильске, можно за умеренную плату заказать подобный квест, да ещё и с Мастером игры — ведущим. В данном случае не придётся тратить время на изучение правил.

Наследие Лавкрафта

Ещё один пример домашнего квеста, но без прописанного сценария — это настольные игры, где участникам сообща предстоит сражаться против самой игры. Одним из лучших образчиков данной разновидности настолок с уверенностью можно назвать «Ужас Аркхема». Разрабатывали её поклонники творчества Лавкрафта, и игра получилась очень атмосферной. Это детективно–мистическая история в стиле голливудского кино 1940–х годов, но она в основном рассчитана на тех, кто хотя бы вскользь слышал о Ктулху и ценит классический нуар. Из недостатков таких игр можно назвать долгую подготовку: придётся растасовать и разложить на игровом поле с десяток колод разного типа — на всё про всё может уйти около часа. Из плюсов — знать все тонкости игры необходимо лишь одному участнику — Мастеру игры, который и будет отвечать за внутреннюю механику и противодействие самой игры её участникам. Такие игры бывают как вполне «дружелюбными» по отношению к игрокам, позволяя им без особых нервов завершить партию всего за час, так и «хардкорными», когда каждый ход таит в себе ловушку, придуманную разработчиками, а малейшая ошибка может привести к проигрышу всей партии. «Ужас Аркхема» — как раз из последних, что, собственно, не удивит того, кто знаком с творчеством Говарда Лавкрафта. Главная прелесть таких командных настолок — плотное взаимодействие с другими участниками, когда сообща предстоит разработать стратегию и тактику и распределить обязанности. Это отличный способ проверить, способны ли вы со своими друзьями работать в команде.

Зомби в Заполярье

Ещё одна популярная настолка с элементами квеста и стратегии — «Мёртвый сезон». Её сценарий не замысловат: привычный любителям хоррора зомби–апокалипсис и горстка выживших людей шныряет по вымершему городу в поисках припасов. Действие происходит в небольшом городке за Полярным кругом. Так что игрокам придётся постоянно бороться не только с восставшими мертвецами, но и со стихией, а снегоступы или канистры с бензином могут оказаться куда ценнее дробовика и коробки патронов. Добавляет прелести всему происходящему и наличие в колонии выживших, но неактивных персонажей — это женщины, дети, старики или просто люди, не способные выжить без посторонней помощи, которые, не принося никакой практической пользы, только и делают, что едят, возмущаются, жалуются на игроков, а порой и подкидывают им проблемы. Вообще в механике данной игры есть несколько исключительных находок разработчиков. Например: возможность настраивать геймплей (игровой процесс) под участников, когда можно выбрать как простую задачу, так и сложную. Кроме того, к игре уже вышло несколько дополнений, позволяющих собрать из имеющихся элементов, как из конструктора «Лего», всё что угодно. Благодаря этой невероятной гибкости в механике «Мёртвый сезон» отлично подойдёт для людей с буйной фантазией. На основе элементов такой настолки легко можно создать собственный квест.

Политические игры

Ещё один подвид настольных игр — глобальные военно–экономические стратегии. Пожалуй, одни из самых дорогих — от 3,5 до 6,5 тысячи рублей, в зависимости от качества. Пожалуй, одной из наиболее удачных в этой серии можно считать «Игру престолов», выпущенную по мотивам одноименного сериала и серии книг Дж. Р. Мартина, которые уже успели стать кинематографической и литературной классикой. Главный недостаток «Игры престолов», как, впрочем, и любой подобной макроэкономической и военной стратегии — огромное количество правил, которое необходимо знать каждому игроку, а не только ведущему. Поэтому будьте готовы к тому, что как минимум один вечер уйдёт именно на изучение механики игры. Но главная прелесть подобных настолок — в грамотной политике. Создать союз, наобещать с три короба и ударить в спину, когда это выгодно или, наоборот, стать верным участником анклава и человеком слова — выбор остаётся исключительно за игроком.

На заметку

Выгодные вложения

А теперь отвлечёмся от рыцарей и зомби и поговорим о серьёзном — о деньгах.

Вы никогда не хотели проводить всё своё свободное время на личной яхте в Средиземном море, пока ваши деньги делают деньги? Собственно, для этого и разработана одна из разновидностей экономических стратегий, получивших общее название «Крысиные бега». Этот тип игр призван научить правильно распоряжаться финансами. Изначально он был разработан как часть обучающей программы для экономистов в одном из американских институтов, а спустя годы постепенно перекочевал в массовую игровую сферу.

Сейчас на рынке довольно много подобных обучалок финансовому планированию. Самой продуманной и, пожалуй, близкой к оригиналу можно считать CASHFLOW — она выходила без упрощений и адаптации под массового потребителя, что, с одной стороны, делает её слишком перегруженной, а с другой — максимально передаёт экономический опыт. Стоит, правда, такое удовольствие довольно дорого для картона и пластмассы 10 тысяч рублей! Но и воспринимать эту игру стоит не как простое развлечение, а именно как обучающий курс по менеджменту и экономике. Играть в неё придётся с калькулятором в одной руке и записной книжкой в другой, так как вам придётся завести целую бухгалтерию.

В общем, если вы не особо дружите с финансами, лучше к этой игре и близко не подходить. Но есть несколько детских вариантов «Крысиных бегов», вот они могут оказаться весьма полезны для обучения ребёнка элементарным подсчётам, а заодно игра наглядно покажет, насколько тяжело достаются деньги его родителям.

Нулевой пациент

Отличный способ прокачать наблюдательность и научиться держать покерфейс (невозмутимый вид) — особая разновидность «Мафии», которая по игровой эволюционной линейке достаточно далеко ушла от своего предка. Рассмотрим этот тип игр на примере самого популярного и, пожалуй, лучшего варианта данных настолок — «ОНО». Здесь основной сюжет списан с культового фильма «Нечто»: полярная станция, группа исследователей и откопанное исследователями существо, способное проникать в людей, обращая их в своих верных слуг. Всё это подано в атмосфере произведений всё того же старины Лавкрафта. Суть игры — найти и уничтожить нулевого пациента, пока тот не заразил всех остальных игроков.

Играбельность данной настолки во многом зависит от уровня интеллекта участников и их наблюдательности. А через пару ходов в воздухе начинает витать дух клинической паранойи и тотальной подозрительности. Вчерашний союзник вдруг начинает вести себя странно и подсовывает тебе непонятные карты. Очень любопытно наблюдать, как меняется тактика и стратегия участников в зависимости от того, остались ли они людьми или обратились в «слуг». Для нормальной игры нужно не менее шести человек, а оптимальное количество участников — восемь.

Всё или ничего

Проверить, насколько азартны ваши знакомые, можно с помощью ещё одного особого типа психологической игры «Остров сокровищ». Довольно простенькая механика позволяет освоить все тонкости буквально за пару минут, но при этом сам геймплей может оказаться невероятно захватывающим. Суть игры проста: участники открывают карты из общей колоды, хоть одну, хоть десять. Главное условие: если карта на столе повторилась, то всё накопленное добро уходит в сброс. Если вовремя остановиться, то его можно забрать себе. Интересно наблюдать за душевными метаниями игроков, которым приходится разрываться между соблазном сорвать куш и риском потерять всё.