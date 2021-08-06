Приятные бонусы

О пенсиях

Работающих пенсионеров в августе ждёт прибавка к пенсии — Пенсионный фонд проведет корректировку размеров страховой пенсии. Перерасчёт делается ежегодно по результатам работы за прошлый год. ПФР начисляет пенсионные баллы, учитывая накопившийся год стажа и уплаченные с зарплат страховые взносы. То есть перерасчёт коснётся тех пожилых людей, которые трудились в 2020 году официально.

При этом никаких заявлений подавать не надо — Пенсионный фонд всё делает автоматически. Однако максимальный размер прибавки ограничен тремя пенсионными баллами. С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Таким образом, максимальная надбавка к пенсии для работающих пенсионеров составит 296 рублей.

В случае если пенсия была оформлена после 1 января 2021 года, работающий пенсионер в текущем году надбавку не получит, так как заработанные пенсионные баллы уже были учтены при выходе на пенсию.

Августовская корректировка коснётся пенсий почти десяти миллионов россиян. Именно столько сегодня в стране работающих пенсионеров.

Также в августе будут проведён перерасчёт доплат к пенсиям членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников угольной промышленности.

Выплаты на школьников

Владимир Путин дал поручение начать выплаты на школьников на две недели раньше запланированного срока, то есть со 2 августа. Речь идёт о семьях, в которых есть дети в возрасте от шести до 18 лет. Деньги смогут получить как родители, так и усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата в размере 10 тысяч рублей полагается на каждого ребёнка в семье. Эти деньги, по замыслу правительства, предназначены для того, что- бы подготовить ребёнка к новому учебному году и купить ему всё не- обходимое для школы.

Кроме того, средства будут начисляться на детей в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Визы для иностранцев

Иностранные граждане смогут получить российскую визу сроком на полгода. Для этого им следует забронировать жильё, входящее в единый перечень классифицированных гостиниц, или предъявить приглашение от туроператора из специального единого реестра.

Ранее туристические визы выдавали сроком на месяц или на полгода в зависимости от того, на какой срок выдают визы страны гражданства туристов, то есть на принципах взаимности. Как отмечают в правительстве, новые правила будут способствовать развитию туристической отрасли в России.

Спортивный вычет

С августа заработает законодательная база, которая позволит россиянам со следующего года оформлять налоговый вычет на занятия спортом. Фактический возврат 13% с покупки абонементов в фитнес–центры или бассейны начнётся с доходов, полученных с 2022 года. Проще говоря, если человек в следующем году будет активно посещать различные спортивные залы, бассейны и сможет документально подтвердить понесённые расходы, то в 2023 году он сможет вернуть часть уплаченных налогов.

Получить налоговый вычет можно будет не только на себя, но и на своих несовершеннолетних детей. Доказательством занятий спортом будут копия договора на оказание услуг и фискальный чек, подтверждающий оплату (включая чек в электронном виде). Получить вычет можно будет, если на дату фактически произведённых налогоплательщиком расходов физкультурно–спортивная организация (или ИП) включена в соответствующий перечень — первый такой список Минспорт должен опубликовать не позже декабря.

Совокупная сумма расходов, за которую можно получить социальный вычет, — 120 тысяч рублей в год (максимальный вычет — до 15 600 рублей).

Полисы ОСАГО

С 22 августа водители смогут приобретать полисы ОСАГО без техосмотра автомобиля. Ранее без действующей диагностической карты застраховать машину было невозможно. Послабления не касаются такси, автобусов, грузовиков и автомобилей старше четырёх лет.

Согласно принятым поправкам в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, страховщики не будут проверять информацию о прохождении техосмотра, а также о наличии диагностической карты.

При этом обязанность пройти техосмотр остаётся. С 1 марта 2022 года за отсутствие технического осмотра водитель может быть оштрафован на две тысячи рублей (согласно ранее принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях).

Льготные авиабилеты

Правительство в августе вводит специальные авиатарифы на полёты семей с детьми. Продажи стартуют в середине августа. На компенсацию льготных тарифов авиакомпаниям будет выделено 1,35 млрд рублей.

Билеты со скидкой в зависимости от маршрута будут стоить от 4,6 тысячи рублей до 10,9 тысячи рублей. Государство субсидирует рейсы по 46 маршрутам. В перечень вошли города в разных частях страны, в том числе те, что особенно популярны у туристов. Это Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск.

Но рейсов в Москву и Санкт–Петербург в этом перечне нет. Также нет рейсов на южные курорты России, например в Сочи, Анапу или Симферополь. Пассажирские авиаперевозки по этим направлениям субсидируются по другим программам.

Воспользоваться льготным тарифом семьи смогут в том случае, если приобретут авиабилеты с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. При этом дети в возрасте до двух лет в сопровождении взрослых без отдельного места могут отправиться в путешествие бесплатно. Отдельное место может быть предоставлено за плату со скидкой в размере не менее 25% от специального тарифа.

В правительстве рассчитывают, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров.

Дальневосточный гектар

С 1 августа участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный участок.

Программу «Дальневосточный гектар», позволяющую россиянам выбрать и оформить в бесплатное пользование земельный участок на Дальнем Востоке, запустили в 2016 году. За время её работы участки получили более 90 тысяч человек.

Кроме того, программа распространится на Арктическую зону РФ. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком и Ямало–Ненецком автономных округах, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республике Коми и Карелии.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в со-ответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.

Охота и животный мир

Поправки к законам «О животном мире» и «Об охоте» устраняют противоречия в практике применения этих документов. В частности, главы регионов смогут сами определять виды разрешённой охоты, её сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.

Если наблюдается постоянное значительное снижение численности какого–либо вида в течение не менее трёх лет, охоту на таких животных будут запрещать.

Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.

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Продлена программа туристического кэшбека в России © из открытых источников

Туристический кешбэк

Продлена программа туристического кэшбека в России. По данным Ростуризма за время действия программы ею воспользовались более двух миллионов человек, которые приобрели путёвки и забронировали проживание в отелях на общую сумму около 35,5 млрд рублей. При этом сумма возврата составила 6,7 млрд рублей.

Очередной этап туристического кешбэка стартовал 16 июня 2021 года. По его условиям на возврат части средств могли рассчитывать туристы, купившие путевки до 31 июля. Однако по решению Ростуризма окно продаж продлено до 31 августа. В путешествие можно отправиться с 1 октября по 24 декабря в любой регион России.

Ранее Ростуризм продлил действие кешбэка за речные и морские круизы до окончания навигации.

Условия получения туристического кешбэка остаются прежними: оплатить путевки можно только картой «Мир», зарегистрированной в программе. На карту вернётся 20% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Непростое украшение

С 1 августа ювелирные изделия, которые попали в комиссионный магазин и ломбард, получают уникальный идентификационный номер (УИН) на бирке и на самом изделии в виде штрих–кода. Таким образом украшение можно будет проверить на подлинность через госсистему (ГИИС ДМДК), если продавец добровольно внесёт туда сведения.

О разработке системы маркировки ювелирных изделий Минфин объявил в конце 2017 года. В планах было запретить их оборот без штрих–кода уже с начала этого года, но лишь с апреля началось поэтапное внедрение с добровольным участием.

Минфин оценивает неучтённое золото в 50% рынка. Систему запускают, по сути, в тестовом режиме, так как нигде в мире подобная технология с физическим нанесением меток не внедрена. К марту 2024 года все ювелирные изделия (в том числе остатки на складах) должны быть зарегистрированы в ГИИС, иначе такую продукцию нельзя будет продать.

Потребителю для проверки подлинности изделия нужно будет скачать приложение (которое пока в разработке), отсканировать код на бирке изделия и сопоставить данные в системе с тем, что он видит на прилавке.

Серебряные украшения и драгоценности весом до трёх граммов (средняя масса продаваемых драгоценностей из золота в России стабильно ниже этого уровня) от маркировки освобождены.

Данные всех ювелирных изделий должны быть в госсистеме © Ирина Яринская

Лица без гражданства

Люди без гражданства, долгое время находящиеся в России, будут получать временные удостоверения личности. Их будут выдавать на десять лет. Те, кто получит такое удостоверение, смогут работать без оформления разрешительных документов.

Если обладатель документа получит иностранное гражданство или вид на жительство, то удостоверение аннулируют, а бывший владелец должен будет выехать из России в течение 15 дней. Аннулирование также возможно в случае предоставления неверных сведений или подачи поддельных документов.