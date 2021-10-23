Участники акции, при наличии сертификата о вакцинации, получат подарочные наборы с символикой компании (включающие сумку–шопер, толстовку, кепку, многоразовую маску и значок), а также автоматически станут участниками декабрьского розыгрыша суперпризов.

— Второй год мир живёт в новых условиях, и мы должны теперь учиться заботиться о своём здоровье. Эта акция направлена на поощрение всех сознательных работников, решивших привиться, — рассказала Наталья Коновалова, заместитель начальника управления по персоналу и социальной политике ЗФ «Норникеля». — Мы хотим, чтобы было видно, как много у нас таких сотрудников — уже порядка 20 000. И с каждым днём их становится всё больше. Они понимают, что можно победить коронавирус, но для этого требуется вакцинироваться. Акция призвана привлечь к вакцинации ещё больше внимания.

Чтобы присоединиться к акции, нужно обратиться в службу по работе с персоналом или к ответственному за вакцинацию на предприятии сотруднику или позвонить по телефону, который указан на плакатах, развешенных на всех предприятиях в Норильске и Дудинке.

– Акция проводится с 15 октября по 1 декабря, времени достаточно, чтобы сделать прививку от COVID–19. Есть возможность привиться как однокомпонентной, так и двухкомпонентной вакциной. Между приёмом первого и второго компонентов должен пройти 21 день, это обстоятельство надо учитывать потенциальным участникам акции, — добавила Наталья Коновалова.

Она также напомнила, что в рамках продолжающейся вакцинации во многих подразделениях Норильского дивизиона работают выездные бригады медиков. Если на предприятии отсутствует здравпункт, сотрудники могут обратиться самостоятельно в любую поликлинику города, а также в прививочный пункт в ТРЦ «Арена».

По мнению самих работников, подобная акция увеличивает интерес к вакцинации. Хотя главное, конечно, — обезопасить себя.

– Важно подумать о близких, в том числе о людях, которые не могут вакцинироваться из–за противопоказаний. А акция и подарки — это приятный бонус, — считает Дарья Коновалова, инженер–электроник, постоянно занятый на рентгеновских установках ООО «Медвежий ручей».

Согласен с ней и Дмитрий Орлов, старший мастер плавильного участка № 2 Медного завода. В этом году он уже серьёзно переболел, провёл на больничном 72 дня.

– Я долго шёл к мысли ставить вакцину, перечитал гору литературы и пришёл к выводу — она необходима. Это поможет обезопасить себя и своих близких. Моя супруга вакцинировалась и теперь тоже чувствует себя спокойно. Приятно, что руководство компании поддерживает своих сотрудников, устраивая подобные акции.

А Герман Бойцов, начальник участка проводной радиосвязи ПТЖТ, добавляет, что ещё одним бонусом становятся два оплачиваемых дня за участие в вакцинации:

– Я последовал примеру супруги и тоже сделал прививку. Но дело вовсе не в бонусах. Нужно понимать главное — это здоровье общества в целом. Чем больше людей вакцинируется, тем быстрее закончится пандемия.