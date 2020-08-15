Приём документов в управление социальной политики

Управление социальной политики помогаете семьям оплачивать проезд детей в возрасте до 18 лет. Кто может получить данную помощь:

- дети из малообеспеченных семей, где доход менее одного прожиточного минимума на человека;

- дети работников организаций, где финансирование идёт за счёт федерального, краевого или местного бюджетов, при доходе менее 1,5 прожитого минимума на человека;

- кадеты, у кого регистрация оформлена в городе Норильске. Оплачивается дорога до места учёбы и обратно. Помощь оказывается ежегодно;

- дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под опекунством, дети-сироты. Помощь оказывается ежегодно, без учёта дохода.

В 2020 году материальная помощь на детей до 12 лет составит 15 000 рублей, на детей до 18 лет - 30 000 рублей.

Со списком необходимых документом можно ознакомиться на официальном сайте социальной политики.

Также в этом году родители могут оформить материальную помощь на сборы детей в школу.

Многодетные семьи и семьи, где доход менее одного прожиточного минимума на человека, могут получить выплату в размере 1 600 рублей на приобретение школьных товаров.

На приобретение одежды и обуви выплата составит 3 500 рублей на детей от 7 до 12 лет и 5 000 рублей - на детей от 12 до 18 лет. Материальная помощь оказывается единожды.

Управление социальной политики напоминает о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Приём ведётся только по предварительной записи, записаться можно по телефонам: 43-70-67; 43-71-95 (доб. 1863).