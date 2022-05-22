«Приключения» итальянцев из России

Мы решили обратить внимание на Италию по той причине, что, не считая Канады, именно в этой стране располагается одна из самых крупных украинских диаспор в мире и самая большая в Европе. Так что жизнь для русского эмигранта в этом благодатном уголке разделилась на до и после начала спецоперации. Наша собеседница Маргарита уже 20 лет живёт в Неаполе с мужем–итальянцем и дочерью. По очевидным причинам она попросила не называть её фамилию.

День Победы

Вообще, к акции «Бессмертный полк» русскоязычные жители Италии присоединились практически с самого её основания. Специально для шествия власти Неаполя даже перекрывали несколько улиц, и люди могли свободно, как в России, пройти по городу со знамёнами и портретами своих предков. Мероприятие отменяли только в пандемийные годы. Теперь же в стране всё по– другому.

– В этом году нам удалось провести шествие «Бессмертного полка», очень помогли итальянские коммунисты, но я, к сожалению, на него не успела, так как акцию несколько раз переносили и меняли место проведения. Зато о том, как всё прошло, мне подробно рассказали участники, — поясняет Маргарита. — Как такового шествия не было. Все собрались в специальном атриуме возле штаб–квартиры итальянских коммунистов. Идти никуда не планировали, люди просто стояли с транспарантами и лозунгами, играла музыка военных лет. И тут подъехал автобус, из которого вывалились «западенские толстолобики» с битами и кольями, а с ними — люди с телефонами, которые стали всех фотографировать и с пеной у рта кричать, что разместят снимки на специальном сайте, где призывают убивать русских эмигрантов. Всё это происходило средь бела дня в центре города. При этом оцепление никак не реагировало на нарушителей покоя. Вот только укронаци не учли того, что в акции принимали участие коренные итальянцы из той самой коммунистической партии. Они тут же вызвали полицию. И самое интересное, было видно, что ребятам с кольями и битами почти сразу же пришла команда отступать. Они мгновенно свернули «представление», запрыгнули в автобус и уехали за пару минут до прибытия наряда. Что было дальше? Приехавшие полицейские начали проверять у собравшихся документы и задерживать тех, у кого их с собой не было. В общем, впечатление от действий властей осталось крайне неоднозначное.

Крепкие люди из автобуса — летучая бригада евро–укрокарателей, сколоченная из украинских бандитов и братков, проживающих в Европе. Специальная команда, которая с самого начала военной операции ездит «с гастролями» по странам Евросоюза, высаживается в разных городах и кошмарит русскоязычных эмигрантов. Вы, может, о них первый раз слышите, но здесь об этих ребятах хорошо известно. В общем, праздник прошёл нормально, но с позиционными боями.

Парад в Москве

Это для нас Парад Победы — событие знакомое с детства. А для многих итальянцев проведение, история и масштаб этого мероприятия стали настоящим откровением. Как, впрочем, и значение для русского человека «Бессмертного полка».

– О «Бессмертном полке», как и о Параде Победы, раньше в Италии знали немногие, — рассказывает Маргарита. — В свете последних событий центральные СМИ очень развёрнуто и подробно рассказали и показали, что такое парад в Москве и зачем он нужен. Тут–то у многих местных жителей и произошёл окончательный разрыв шаблона. Как бы ни поливали грязью Россию, а картинка сама за себя говорит.

Посмотрев кадры с парада в Москве, итальянцы были шокированы, они не представляли, что такое бывает, что такое количество людей собирается, чтобы почтить память героических предков. Вместо немытых дикарей, которые едят детей, они увидели профессиональных военных. А вместо оголодавшего, обнищавшего из–за санкций и готового поднять бунт населения — бесконечные реки счастливых и гордых людей с портретами дедов и прадедов. Тут не только обыватели, даже профессиональные журналисты были поражены и уровнем организации, и массовостью. Об этом все новостные ленты говорили.

Сознание в динамике

В первые дни проведения спецоперации у подавляющего большинства итальянцев действия России вызывали недоумение, так как толком объяснить причины не могли даже именитые эксперты. В результате всё это выливалось в истерики в СМИ. Но чем дальше, тем больше меняется позиция обычных жителей Италии.

– Сначала на местных государственных каналах стоял настоящий визг, по–другому назвать нельзя, — вспоминает Маргарита. — И чуть ли не каждый день на наших улицах украинские НЕбратья устраивали свои шабаши с размахиванием цветными тряпками и прыжками. Через пару недель визга стало меньше, всё реже звучали требования о поддержке Украины.

А потом мы получили первые платёжки за газ по повышенным тарифам... И отношение к происходящему стало стремительно меняться. Сейчас даже самые верные правительственные медиа говорят много такого, о чём раньше и помыслить не могли. Например, про тот же нацистский «Азов». Но они прилагают титанические усилия к тому, чтобы выкрутить ситуацию по–другому, и порой выходит настолько нелепо, что местное население откровенно высмеивает их потуги. Вот недавно видела очень «говорящий» демотиватор на эту тему — фото монахов с подписью на итальянском языке: «Бойцы «Азова» глазами наших СМИ».

Очень помогают и итальянские профессиональные журналисты, которые теперь тоже стали прорываться и на центральные каналы, — те настоящие военкоры, которые работали в Донецке с самого начала спецоперации и всё прекрасно видели, но говорить им не давали. Сейчас им тоже не всегда позволяют высказаться, но это уже хоть что–то. А недавно ещё и Соловьёв появился в эфире прямого телемоста. Он там, конечно, выдал.

В итоге многие коренные итальянцы теперь понимают причины проведения спецоперации на Украине и желают России скорейшей победы. Даже в официальных СМИ признаются, что Италия сейчас расколота. По данным центральных каналов, только 55% жителей Италии поддерживают Россию. И это по данным официальных СМИ, а их цифры очень сильно занижены. Это я могу с уверенностью сказать по тому, что вижу и слышу сама.

Однако сейчас всему русскоязычному населению Италии очень тяжело и становится всё сложнее. Дело в том, что страну буквально заполонили разнесчастные жёлто–синие люди. Они довольно опасны, а порой и вовсе неадекватны. Бывали случаи нападений на русскоговорящих жителей и избиений, мои знакомые попали в такую ситуацию.

Любовью и не пахнет

Очень важный момент. То, что политика государства вызывает у итальянцев серьёзное недовольство, а украинские беженцы успели существенно подмочить свою репутацию страдальцев, не означает, что местные жители воспылали любовью к русским.

– В принципе, итальянцы относятся ко всем славянам как к людям второго сорта, — делится Маргарита. — Примерно так американцы воспринимают мексиканцев. Во многом такое отношение обусловлено тем, что славяне, приезжая сюда жить, даже имея два высших образования, предпочитают устраиваться на самые непрестижные вакансии: домохозяйка, уборщик, сторож, водитель. Да и ведут себя соответственно, словно они имеют более низкое происхождение. Поэтому я многих местных раздражаю своим поведением, когда разговариваю с ними как равная. Ну и конечно, особой любви не добавила спецоперация. Я в первую очередь переживаю за дочь. Ей 17, и она старшеклассница, у нас учатся дольше — до 19 лет. Ей и так было нелегко из–за того, что она русская, а теперь тем более. Она начала страдать от нападок учителей ещё в младших классах. Расскажу один из случаев. Когда дочери было десять лет, мы ездили в отпуск в Донецк, это был 2013 год, как раз перед войной. Я привела её в школу, где училась. Ребёнок был в восторге. Поясню. Россияне привыкли считать, что в стране всё плохо с образованием, а на Западе всё прекрасно. Но это не так. Не скажу за всю Европу, но в Италии школы выглядят так, как мы себе представляем африканские. То есть построили школу 30–40 лет назад, и с тех пор её никто не ремонтировал. Я уже молчу об интерьере. Даже шторы в классах, на которые наши родители всегда скидывались, в Италии вообще не предусмотрены. В Донецке моя дочь впервые увидела класс с хорошим ремонтом, аккуратными партами, шторами, аквариумом и цветами. Когда она вернулась в свою школу, на первом же уроке её вызвали к доске с заданием — рассказать, как она провела лето. Дочь начала рассказывать, и учительница её буквально заткнула, сказала, что это неправда и что мой ребёнок — агент Путина. Потом этот преподаватель её ещё долго травила, постоянно рассказывая, какой Путин злой и как в России всё плохо. Ей же с дивана виднее. А на днях один мальчик написал моей дочери в соцсети, что она «должна сдохнуть в месте со своей русской матерью». Я это терпеть не стала и обратилась к его родителям. Но мамаша мальчика даже не извинилась. В общем, сейчас нам, конечно, тяжело.

От выстрела в ногу к выстрелу в голову

– В Италии сильно выросли цены. Это почувствовали все слои населения. Общество крайне взбудоражено, — отмечает наша героиня. — Бороться с этим пока не получается. И если правительства других европейских стран пытаются балансировать в этой ситуации — и как–то Украине помогать, и про себя не забывать, то правительство Италии будто бы село в машину и несётся на полной скорости в глухую стену. Это безумие, все это понимают. По–моему, итальянское правительство — ещё более верный слуга Америки, чем сам Зеленский. На днях наш премьер–министр ездил в гости к «чудаковатому Джо», а вчера в наш порт зашли американский авианосец и несколько кораблей сопровождения. Это нервирует. Уже начались манифестации и протесты, но обнадёживать не буду. Итальянцы такой народ — они, конечно, будут возмущаться, но дальше этого дело может не пойти. Не знаю, сколько ещё они будут терпеть уже ничем не прикрытое давление Америки, которая заставляет Италию отказаться от всего, просто лечь и умереть от голода.