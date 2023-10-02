Примерь профессию

В полуфинал всероссийского конкурса вышли Максим Коновалов (школа № 36), Алиса Петрушенко (гимназия № 4) и Юлия Гожина (гимназия № 48). Девушки ранее несколько раз участвовали в полуфинале, а Максим впервые показал такой результат. Чтобы попасть в детский центр «Океан» во Владивостоке, где традиционно проводятся испытания для полуфиналистов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, школьникам нужно было выполнить задания дистанционного этапа.

– В прошлом году тесты были легче. Участники должны были ответить на один из предложенных вызовов. Я выбрала творческое задание. Что примечательно, в этом году практически все темы были связаны с дизайном чего–либо. Было непросто, но судя по заработанным баллам, я хорошо справилась, — рассказала Алиса Петрушенко.

Максиму Коновалову запомнились непростые тесты на общий кругозор. А вот с кейсом он справился быстро. Юноша выбрал тему «Молодёжное предпринимательство» и представил на суд жюри бизнес–план создания школы киберспорта. Конкурсная комиссия высоко его оценила.

Юлия Гожина на отборочном этапе разрабатывала проект школьной соцсети, которая бы объединила чаты для учеников, педагогов и родителей, и основные сервисы образовательного учреждения.

Полуфинал конкурса всегда проходит в очном формате. Школьники работают над решением задач в группах. Участников распределяют в команды случайным образом.

– В этом году на повестке дня стояли вопросы сохранения культурно–исторического наследия России. Не страшно, если не удастся отобраться в следующий этап конкурса, само участие в полуфинале полезно, мы получаем возможность познакомиться со спецификой профессий и примерить разные роли при работе в команде. Что интересно, в этом году умение эффективно взаимодействовать с группой ценилось выше, чем личные компетенции участников, — поделилась Юлия Гожина.

Сейчас участники ждут объявления итогов полуфинала «Большой перемены». Ребята планируют организовать открытые уроки в своих образовательных учреждениях и рассказать о возможностях всероссийских конкурсов.

Результаты будут известны в ближайшее время, финальные испытания пройдут в ноябре в Международном детском центре «Артек».

Желаем норильчанам достойно представить родной город и одержать победу в этом престижном конкурсе!