Принцип открытости

– Владимир Андреевич, глава Норильска Дмитрий Карасев назначил вас своим заместителем. Что сейчас входит в ваши обязанности?

– В течение предыдущих 2,5 лет в администрации города я занимался информационной политикой. Сейчас я продолжаю курировать это направление, а также работаю с общественными организациями и в области молодёжной политики. Особое внимание хочется уделить именно последнему пункту. Молодёжь надо вовлекать в общественно–политическую и социально–экономическую жизнь города. Ведь за нею будущее не только нашего города, но и страны. И мне приятно осознавать, что молодые люди в Норильске очень активные, о чём свидетельствует недавняя стратегическая сессия по сбору предложений для формирования комплексного плана социально–экономического развития города до 2035 года.

– Когда вам пришла идея создать Норильск ТВ, первый в городе телеканал с круглосуточным вещанием? Как вы оцениваете сегодняшний уровень его работы, и над чем ещё предстоит потрудиться?

– У норильского информационного пространства своя специфика. В больших городах — широкий выбор СМИ: это и федеральные, и кабельные каналы, и многочисленные печатные издания. У нас же такого выбора не было. Проблема усугубилась полтора года назад, когда закрыли отделение ГТРК. И, как показал опрос общественного мнения, город нуждался в полноформатном телеканале.

Благодаря нашей слаженной работе появился Норильск ТВ — первый в городе телеканал с возможностью прямых трансляций. Теперь норильчанам доступны в прямом эфире матчи нашей любимой мини–футбольной команды «Норильский никель». Около месяца назад мы получили первую оценку деятельности канала. По данным кабельных операторов, нас ежедневно больше трёх часов смотрят около 30 тысяч горожан. Считаю, это хороший показатель для ТВ–канала, который работает всего несколько месяцев.

Мы поставили перед собой новую цель — сделать телеканал доступным не только в рамках кабельного телевидения, но и в эфирном вещании. Недавно был принят федеральный закон о том, что 22–я кнопка будет закреплена за общедоступным телеканалом. И мы активно готовимся к конкурсу, который состоится в конце 2022 года. Надеемся, что к 2023–му Норильск ТВ перейдёт на 22–ю кнопку.

– В городе началась реализация комплексного плана социально–экономического развития, по этой причине информационной работе начали уделять ещё больше внимания?

– Думаю, что это одна из причин. Характер работы главы города в целом очень открытый. А сейчас, когда территория получила столь внушительную сумму на своё развитие, этот аспект стал особенно значимым. От того, как будет работать администрация, зависит то, каким город станет к 2035 году. Необходимо понимать, что это постепенный процесс. Для главы Норильска, для команды, которая над этим проектом работает, очень важно, чтобы жители города знали о каждом шаге в рамках его реализации. На сайте администрации есть отдельная вкладка, посвящённая комплексному плану, где указаны предстоящие мероприятия. Управление общественных связей и массовых коммуникаций рассчитывает создать интерактивную карту, на которой горожане смогут отслеживать ход работ. Считаю, что это очень явственно отображает максимальную открытость в работе по формированию нового облика Норильска.

– Итак, открытость — это главный принцип вашей работы?

– Безусловно. Мы стараемся работать максимально прозрачно, отчасти именно поэтому мы придаём большое значение присутствию в социальных сетях. У администрации города есть официальный аккаунт в Instagram и канал на YouTube. Мы изучаем опыт наших коллег, стараемся делать всё для того, чтобы муниципальная власть была как можно ближе к горожанам, а работники администрации отдавали себе в этом отчёт — чтобы ни одно происшествие, ни одна жалоба или просьба со стороны наших жителей не оставались без внимания.

– Работа с общественными организациями — это новая для вас сфера деятельности?

– В качестве руководителя — да, однако я был членом молодёжного правительства в Санкт–Петербурге, других общественных организаций. За 2,5 года в Норильске успел хорошо познакомиться с местными общественниками и их работой. Так что эта область для меня совсем не новая.

Хочу отметить, что развивать город и общественную среду без такого рода объединений невозможно. У нас в Норильске 232 общественные организации, почти половина из них — социально ориентированные. Администрация оказывает им методическую и консультационную поддержку для участия в различных грантовых конкурсах, не только краевых, но и федеральных. Очень многие общественные организации выигрывают гранты и субсидии, в том числе и от администрации Норильска. Помимо консультативной и финансовой помощи, мы также стараемся оказывать им и материально–техническую.

– Недавний инцидент на Театральной площади показал, насколько важно взаимодействие с общественностью, в том числе с диаспорами. Как вы считаете, какую работу нужно проводить, чтобы подобные случаи не повторялись?

– Это действительно крайне неприглядный инцидент. По поручению главы города мы собрали совещание, в ходе которого пообщались с руководителями диаспор. Это происшествие стало для них настоящим ударом, так как подобные действия оставляют неприятный отпечаток. Николай Уткин, старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона, выразил категоричную позицию компании — все участвовавшие в той драке работники «Норникеля» уволены. Считаю это правильной и эффективной мерой. Уверен, что в следующий раз молодые люди задумаются, стоит ли устраивать что–то подобное.

Надо отметить, что с диаспорами проводится большая работа. Совсем недавно в городе прошёл важный для всех жителей фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом». В этом году в нём приняли участие 18 различных общин — люди представляли свои культуры, народную одежду, танцы. Это и в самом деле был настоящий праздник, показывающий, что все мы можем жить в согласии. Мне бы не хотелось, чтобы норильчане делали выводы о национальностях, исходя из поступков отдельных незаконопослушных лиц.

– Какие новые проекты планируются в сфере молодёжной политики?

– Как уже говорилось, молодёжь в нашем городе очень активная, и мы считаем своим долгом помогать ей раскрывать свои способности. Для этого у нас существуют отличные площадки — молодёжные центры. Сегодня в них можно найти практически всё: от спортивных залов и тренажёров до кружков рисования и лепки. И глава города поставил перед нами задачу, чтобы эти центры стали в своём роде лучшими друзьями для подрастающего поколения. Мы хотим, чтобы их услугами могли пользоваться абсолютно все норильчане.

Кроме того, в следующем году мы планируем организовать большой молодёжный форум, где ребята смогут высказать свои предложения по решению городских проблем. А недавно мы начали практиковать новый формат общения с молодёжью — глава города провёл профориентационную встречу с 11–классниками. Школьники сами написали письмо Дмитрию Карасеву с просьбой о встрече. На ней они узнали, что такое работа в администрации. Мы надеемся, что в будущем эти юноши и девушки захотят прийти к нам.

– С чем связано то, что администрация города стала уделять большое внимание информации в социальных сетях?

– Для нашего города соцсети — важная информационная составляющая, так как они позволяют быстро узнать о проблемах, волнующих жителей, и максимально оперативно на них реагировать.

– К тому же, это эффективный способ привлечь внимание и получить обратную связь. Глава города намерен завести страничку, например в Instagram?

– Буквально недавно мы с Дмитрием Владимировичем разговаривали на эту тему. У него действительно есть желание создать личную страничку. Глава отметил, что хочет вести её самостоятельно, без участия пресс–службы, чтобы быть на прямой связи с норильчанами и таким образом иметь возможность из первых рук получать сведения о том, что происходит в городе.