Дмитрий Карасев считает, что ни одно обращение горожан в администрацию не должно остаться без внимания
Дмитрий Карасев считает, что ни одно обращение горожан в администрацию не должно остаться без внимания
Жалобы на холод в автобусах и нарушение графика движения подвигли нового главу сразу же после вступления в должность отправиться в НПОПАТ. А затем — в Оганер: от жителей этого района был получен сигнал по поводу некачественной очистки от снега территории детского сада.
Не месяц май
Борис Гарячий, заместитель главного инженера НПОПАТ по ремонту, признал, что жалобы горожан обоснованы: в автобусе, как ни старайся его утеплить и обогреть, может быть холодно, потому что через открывающиеся на остановках двери в салон попадает морозный воздух.
– Как только двери открываются, салон охлаждается. И хоть костры там разжигайте, теплее не станет до тех пор, пока автобус с закрытыми дверями не проедет несколько километров, — пояснил Борис Гарячий. — Кстати, согласно руководству по эксплуатации, рабочий предел автобуса составляет –40 С.
Отметим, что пассажирский автотранспорт, используемый НПОПАТ, адаптирован к условиям Севера. Так, окна в наших автобусах — это герметичные стеклопакеты, а не просто резинка, в которую вклеены два стекла. В них нет форточек. Пол и бока машины утеплены. Также под переднюю облицовку закладывается бельтинг — тяжёлая, прочная и плотная ткань, которая помогает железу не остывать. На дверях — дополнительные уплотнители. В каждом автобусе по четыре печки. Предпусковой жидкостный подогреватель имеет теплоотдачу на пять киловатт больше, чем у автобусов на материке.
– В общем, для того чтобы в салоне было тепло, делается всё возможное, — подытожил инженер. Если же в автобусе холодно, необходимо сообщить об этом кондуктору или водителю. Также можно связаться с диспетчером НПОПАТ по телефону 406–000.
Выслушав специалиста и осмотрев один из рейсовых автобусов, Дмитрий Карасев заключил, что работу отопительных приборов необходимо контролировать особо, в случае неисправности тут же применять меры, не дожидаясь нареканий со стороны горожан.
– Очень важно, чтобы муниципальный транспорт на Севере работал как часы, чтобы пассажирам было тепло и удобно, — подчеркнул глава города.
Капля в море
Директор НПОПАТ Александр Тетенькин одной из главных проблем предприятия считает дефицит кадров.
– Нам сегодня не хватает 80 водителей. И из 180 имеющихся автобусов работают только 135, потому что некому сесть за руль. А увольняются сейчас шофёры активно, потому что на территории появляются крупные предприятия, где зарплата в разы больше, чем у нас, — посетовал он. — Объявления о наборе персонала регулярно публикуются в газетах, соцсетях, но результаты не радуют — в январе изъявили желание работать у нас всего четыре человека. Приезжим при трудоустройстве предоставляется служебное жильё и подъёмные, но сумма небольшая — 50 тысяч рублей. Мало кто готов за такие деньги на Север рвануть.
Дмитрий Карасев ответил на это:
– Нужно встретиться с коллективом, рассказать, что муниципалитет с проблемой знаком. Она не решится так быстро, как хотелось бы, ведь заработная плата в бюджетном предприятии привязана к различным критериям и нормативным правовым актам, и не только от муниципалитета зависит замена этих критериев, предстоит большая работа по этому вопросу с Красноярским краем. Мы понимаем необходимость решения проблем предприятия, которое занимается столь важным для города делом — транспортным обслуживанием населения, поэтому изыщем все возможности, чтобы обеспечить сотрудников достойной заработной платой.
Второй важный вопрос — обновление парка.
– Процентов 70 наших автобусов имеют практически полный износ, — поделился Александр Тетенькин. — По нормативам срок службы автобусов большого класса — семь лет и один месяц. А некоторые наши машины работают с 2002 года, есть с пробегом больше миллиона километров. Последний раз новые автобусы поступали более пяти лет назад. А учитывая то, в каких экстремальных условиях они эксплуатируются, обновлять парк нужно ежегодно. На днях мы получим пять автобусов, летом планируем ещё пять, но это капля в море.
– Сразу сто автобусов мы приобрести не сможем, это слишком дорого, — пояснил градоначальник. — Но средства на покупку хотя бы 10–15 машин просто необходимо заложить в городской бюджет. Несмотря на то что бюджет на 2021 год утверждён, мы внесём в него корректировку.
Быстрая реакция
Впечатлениями от увиденного в Оганере Дмитрий Карасев поделился с Константином Купреенко, своим заместителем по городскому хозяйству, и Анатолием Береговских, начальником управления горхоза администрации Норильска.
– От снега путь к детскому саду очищен — это хорошо, но вот то что дорожка при этом не посыпана противоскользящим средством — это плохо, — считает градоначальник.
Он поручил строго контролировать не только уборку снега, но и то, насколько безопасно и комфортно по очищенной территории передвигаться.
– Моя принципиальная позиция: на все жалобы населения необходимо реагировать экстренно, — подчеркнул глава. — Хотя в идеале изначально нужно делать всё возможное, чтобы нареканий не поступало. Для этого необходимо постоянно совершенствовать работу и взаимодействие всех ответственных за состояние норильских дворов и дорог.
Пообщался Дмитрий Карасев и с горожанами. Одна жительница Оганера отметила, что ей, наоборот, лучше, когда нет посыпки — она возит ребёнка в детсад на санках, а по обработанной противоскользящим средством дороге их провезти сложнее.
Другая женщина сказала, что хочет выразить благодарность Дмитрию Карасеву — причём она даже не сразу поняла, что это именно он стоит перед ней, так как общались они по телефону, и на тот момент он был депутатом, а не главой города.
– Десять дней в нашем доме было холодно, и кто бы что ни делал, становилось не намного теплее. Окончательно же проблема была решена только тогда, когда я обратилась к Карасеву, — поделилась Валентина Викторовна. — Спасибо вам, Дмитрий Владимирович! Я рада, что теперь вы — мэр. Удачи вам в этом нелёгком деле!
Диспетчер НПОПАТ — 406–000.
Общегородская диспетчерская служба по вопросам городского хозяйства — 437–057.