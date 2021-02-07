Дмитрий Карасев считает, что ни одно обращение горожан в администрацию не должно остаться без внимания

Не месяц май

Борис Гарячий, заместитель главного инженера НПОПАТ по ремонту, признал, что жалобы горожан обоснованы: в автобусе, как ни старайся его утеплить и обогреть, может быть холодно, потому что через открывающиеся на остановках двери в салон попадает морозный воздух.

– Как только двери открываются, салон охлаждается. И хоть костры там разжигайте, теплее не станет до тех пор, пока автобус с закрытыми дверями не проедет несколько километров, — пояснил Борис Гарячий. — Кстати, согласно руководству по эксплуатации, рабочий предел автобуса составляет –40 С.

Отметим, что пассажирский автотранспорт, используемый НПОПАТ, адаптирован к условиям Севера. Так, окна в наших автобусах — это герметичные стеклопакеты, а не просто резинка, в которую вклеены два стекла. В них нет форточек. Пол и бока машины утеплены. Также под переднюю облицовку закладывается бельтинг — тяжёлая, прочная и плотная ткань, которая помогает железу не остывать. На дверях — дополнительные уплотнители. В каждом автобусе по четыре печки. Предпусковой жидкостный подогреватель имеет теплоотдачу на пять киловатт больше, чем у автобусов на материке.

– В общем, для того чтобы в салоне было тепло, делается всё возможное, — подытожил инженер. Если же в автобусе холодно, необходимо сообщить об этом кондуктору или водителю. Также можно связаться с диспетчером НПОПАТ по телефону 406–000.

Выслушав специалиста и осмотрев один из рейсовых автобусов, Дмитрий Карасев заключил, что работу отопительных приборов необходимо контролировать особо, в случае неисправности тут же применять меры, не дожидаясь нареканий со стороны горожан.

– Очень важно, чтобы муниципальный транспорт на Севере работал как часы, чтобы пассажирам было тепло и удобно, — подчеркнул глава города.

Капля в море

Директор НПОПАТ Александр Тетенькин одной из главных проблем предприятия считает дефицит кадров.

– Нам сегодня не хватает 80 водителей. И из 180 имеющихся автобусов работают только 135, потому что некому сесть за руль. А увольняются сейчас шофёры активно, потому что на территории появляются крупные предприятия, где зарплата в разы больше, чем у нас, — посетовал он. — Объявления о наборе персонала регулярно публикуются в газетах, соцсетях, но результаты не радуют — в январе изъявили желание работать у нас всего четыре человека. Приезжим при трудоустройстве предоставляется служебное жильё и подъёмные, но сумма небольшая — 50 тысяч рублей. Мало кто готов за такие деньги на Север рвануть.

Дмитрий Карасев ответил на это:

– Нужно встретиться с коллективом, рассказать, что муниципалитет с проблемой знаком. Она не решится так быстро, как хотелось бы, ведь заработная плата в бюджетном предприятии привязана к различным критериям и нормативным правовым актам, и не только от муниципалитета зависит замена этих критериев, предстоит большая работа по этому вопросу с Красноярским краем. Мы понимаем необходимость решения проблем предприятия, которое занимается столь важным для города делом — транспортным обслуживанием населения, поэтому изыщем все возможности, чтобы обеспечить сотрудников достойной заработной платой.

Второй важный вопрос — обновление парка.

– Процентов 70 наших автобусов имеют практически полный износ, — поделился Александр Тетенькин. — По нормативам срок службы автобусов большого класса — семь лет и один месяц. А некоторые наши машины работают с 2002 года, есть с пробегом больше миллиона километров. Последний раз новые автобусы поступали более пяти лет назад. А учитывая то, в каких экстремальных условиях они эксплуатируются, обновлять парк нужно ежегодно. На днях мы получим пять автобусов, летом планируем ещё пять, но это капля в море.

– Сразу сто автобусов мы приобрести не сможем, это слишком дорого, — пояснил градоначальник. — Но средства на покупку хотя бы 10–15 машин просто необходимо заложить в городской бюджет. Несмотря на то что бюджет на 2021 год утверждён, мы внесём в него корректировку.

Быстрая реакция

Впечатлениями от увиденного в Оганере Дмитрий Карасев поделился с Константином Купреенко, своим заместителем по городскому хозяйству, и Анатолием Береговских, начальником управления горхоза администрации Норильска.

– От снега путь к детскому саду очищен — это хорошо, но вот то что дорожка при этом не посыпана противоскользящим средством — это плохо, — считает градоначальник.

Он поручил строго контролировать не только уборку снега, но и то, насколько безопасно и комфортно по очищенной территории передвигаться.

– Моя принципиальная позиция: на все жалобы населения необходимо реагировать экстренно, — подчеркнул глава. — Хотя в идеале изначально нужно делать всё возможное, чтобы нареканий не поступало. Для этого необходимо постоянно совершенствовать работу и взаимодействие всех ответственных за состояние норильских дворов и дорог.

Пообщался Дмитрий Карасев и с горожанами. Одна жительница Оганера отметила, что ей, наоборот, лучше, когда нет посыпки — она возит ребёнка в детсад на санках, а по обработанной противоскользящим средством дороге их провезти сложнее.

Другая женщина сказала, что хочет выразить благодарность Дмитрию Карасеву — причём она даже не сразу поняла, что это именно он стоит перед ней, так как общались они по телефону, и на тот момент он был депутатом, а не главой города.

– Десять дней в нашем доме было холодно, и кто бы что ни делал, становилось не намного теплее. Окончательно же проблема была решена только тогда, когда я обратилась к Карасеву, — поделилась Валентина Викторовна. — Спасибо вам, Дмитрий Владимирович! Я рада, что теперь вы — мэр. Удачи вам в этом нелёгком деле!