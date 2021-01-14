Принимать детей в первый класс будут по новым правилам

Меняется дата начала записи будущих первоклассников в школы. Приём начнётся на два месяца позже, чем это было принято ранее. Вместо 1 февраля заявления начнут принимать только с 1 апреля, сообщили в Минобразования края.

С 1 апреля заявления принимаются от тех семей, что проживают на территории, которая закреплена за школой и тех, кто имеет преимущество при зачислении. Заявления будут приниматься до 30 июня.

Если ребёнок живет не на закреплённом за школой участке, то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Если места остались, то в школу ребёнка зачислят. Приём будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приёме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образования должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

Бланк заявления для приёма в первый класс будет размещён на стенде в стенах учебного заведения и на сайте школы. Его можно будет скачать с сайта, спокойно заполнить дома и принести в школу готовый документ. Приказ о зачислении теперь должен подписываться в течение трёх рабочих дней после подачи заявления.

Заявление о зачислении в первый класс родители могут подать в школе, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме через электронную почту школы или её сайт и с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Напомним: для приёма ребенка в первый класс необходимы следующие документы: заявление установленного образца, копия свидетельства о рождении ребёнка, копия паспорта родителя, копия документа, подтверждающего факт регистрации ребенка по месту жительства или пребывания.