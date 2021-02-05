Принят документ, регламентирующий отношения промышленных компаний и коренных малочисленных народов Севера

В настоящее время коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в арктических регионах насчитывают 102 000 человек, к ним относятся 19 народов. Отныне промышленным компаниям рекомендован кодекс поведения по отношению к ним. Вести мониторинг и ежегодно публиковать отчёты будет Минвостокразвития России.

В созданный документ включены стандарты, которые рекомендованы к исполнению резидентами в отношении представителей КМНС. К ним относится содействие устойчивому развитию малочисленных народов, повышение качества их жизни и сохранение исконной среды обитания, участие представителей коренных народов в принятии решений по вопросам, затрагивающим права и интересы при освоении природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. К стандартам отнесено сотрудничество в улучшении социально-экономической ситуации и открытость деятельности резидента арктической зоны. А также минимизация отрицательного воздействия хозяйственной деятельности резидента арктической зоны.

Стандарт закрепляет перечень принципов взаимоотношений с коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Приоритетным считается соблюдение интересов коренных малочисленных народов при освоении территорий, развитии производства и ведении хозяйственной деятельности. Стандарт носит рекомендательный характер, но должен будет воспринят компаниями как необходимое условие их деятельности на территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов.