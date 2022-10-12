Принять участие в программе бесплатного переобучения можно будет и в следующем году

«Переобучение граждан по востребованным на рынке труда направлениям показало себя как эффективный инструмент содействия занятых. Ещё на старте обучения гражданин понимает, где он будет трудиться после завершения курсов. Эта работа будет продолжена и в 2023 году. Воспользоваться программой смогут более 138 тысяч человек», - отметил Антон Котяков.

Записаться на переобучение можно будет через портал «Работа России».

Напомним, в программе переобучения могут принять участие граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, находящиеся под риском увольнения и др. категории граждан.