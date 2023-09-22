Принят законопроект о дополнительных мерах поддержки волонтёров

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в законодательство в части совершенствования правового регулирования волонтёрской деятельности. Принятие законопроекта, как пояснил его соавтор — председатель Комитета по молодёжной политике Артём Метелев, позволит создать устойчивую систему поддержки волонтёрства как на региональном, так и на федеральном уровне.

«Мы считаем, что к волонтёрам не нужно предъявлять избыточные требования, у них должен быть понятный доступ в больницы и социальные учреждения. И наш закон решит эту проблему. Второе: мы создадим по всей стране систему мер поддержки добровольчества. В каждом регионе заработает ресурсный центр добровольчества, а региональные органы власти проработают систему мер поддержки добровольцев», — сказал Артём Метелев.

Также предлагается учредить нагрудный знак отличия по аналогии со знаком отличия доноров, а также учитывать опыт добровольческой деятельности при поступлении в вузы.

Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева в свою очередь добавила, что законопроект будет оперативно дорабатываться.

«Будем рассматривать законопроект очень оперативно. Есть соответствующее поручение президента — поддержать волонтёров. И есть понимание того, насколько важны эти решения для страны именно сейчас. Поэтому обращаемся к Правительству: просим оперативно подключиться к доработке новых норм, чтобы быстро принять системный закон. Надо снимать лишние барьеры и давать волонтёрскому движению зелёный свет», — сказала депутат.