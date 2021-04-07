Приняты документы от 656 семей, желающих войти в новую программу переселения

Программа, длившаяся с 2011 по 2020 годы, обеспечила переселение на материк 8219 семей (6713 из Норильска, остальные - из Дудинки). На это было потрачено 13, 8 млрд рублей, в том числе 4,6 млрд руб. - средства Федерации, 1,1 млрд руб. - краевого бюджета, 8,6 млрд руб. - компании «Норникель». В ходе программы городу были сданы 4626 квартир.

- Из-за пандемии правительство края решило продлить срок реализации свидетельств 2020 года. Сегодня 141 документ находится на руках, срок их действия завершится 1 декабря, - рассказала Марина Покровская. - Напомню, что на момент принятия программы очередь насчитывала 11 267 семей. Поскольку в процессе к ней добавлялись новые участники, сегодня она состоит из 9 000 семей, 7023 из которых - норильские.

Марина Покровская также напомнила о старте новой программы переселения. Заявочная кампания пройдёт с 15 мая по 1 июня. Объём финансирования мероприятий по переселению на 2021-2024 годы составит 4,5 млрд руб, львиная доля которых - средства «Норникеля», 3,3 млрд руб. Средства Федерации - 701 млн руб., краевого бюджета- 469 млн руб. Предполагается, что на материк переселятся 1860 семей, в том числе 390 - в текущем году. Затем ежегодно место жительства будут менять по 490 семей.

- С 17 марта мы начали с гражданами предварительную работу по формированию пакета документов, необходимых для получения социальной выплаты. В СРК «Арена» у стойки охраны на первом этаже, а также в МФЦ всех районов мы разместили информационные бюллетени. В них указан и перечень требуемых бумаг. На сегодняшний день принято 656 пакетов документов, - пояснила она.