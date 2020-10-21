Дети из одной семьи имеют приоритетное право оформления в один садик

Для получения данного права одному из родителей (законному представителю) необходимо подать заявление в произвольной форме и пакет документов:

- копия свидетельства о рождении воспитанника детского сада;

- копия свидетельства о рождении ребенка, который зарегистрирован в очереди;

- документ, подтверждающий совместное проживание двоих несовершеннолетних детей из одной семьи по одному адресу (справка из ЖЭКа).

Необходимые документы можно предоставить в управление общего и дошкольного образования по адресу: район Центральный, ул. Кирова, д. 29, кабинет 3, в рабочие дни: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Если на момент подхода очерёдности, в желаемом саду не будет мест в группах соответствующего возраста, то ребёнок не будет приглашён в другой детский сад, кроме того, который посещает брат (сестра).

Напоминаем: при обращении в управление общего и дошкольного образования не забывайте о соблюдении противоэпидемиологических мер – соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию.