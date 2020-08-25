Пристегните ремни!
Пристегните ремни!
Из-за беспечности водителей ежедневно происходят ДТП, в которых люди страдают из-за непристегнутого ремня. Речь идёт не только о ремне безопасности, но и о детском удерживающем устройстве. Уже много лет эти приспособления спасают людей от серьёзных травм.
За прошедшие выходные в Норильске произошли два ДТП, в которых пострадали как взрослые пассажиры, так и дети. Одно из них было на дороге Норильск-Кайеркан: в результате опрокидывания автомобиля в кювет травмы различной тяжести получил 11-летний ребенок и его
35-летняя мать - пассажиры в момент ДТП не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Второе ДТП произошло на перекрёстке улиц Талнахская-Московская, где во время столкновения двух автомобилей незначительно пострадал годовалый ребёнок и его мать. И всё по той же причине.
По статистике за 2020 год было выявлено 1200 водителей, которые не пристёгиваются во время движения, и более 150 нарушений правил перевозки детей.
Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!