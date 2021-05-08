Приумножая память

Первые артефакты

Историко–краеведческий музей «Взгляд в прошлое» был создан в 2005 году как некий центр, вокруг которого строятся исследовательская и научная работа местных школьников по изучению истории Великой Отечественной войны, края и освоения Севера. Конечно, именно героизму советских солдат посвящены большая часть экспозиции и многие проекты, организованные на базе музея, рассказывает Анна Карлова, руководитель историко–краеведческого музея школы № 41:

– Изначально мы создавали именно музей боевой славы, но при регистрации решили переименовать в исторический музей «Взгляд в прошлое», потому что уже тогда планировали, что его экспозиция будет намного шире. А после первой научно–исследовательской экспедиции, в которой приняли участие наши школьники, мы уже полностью сформировались как историко–краеведческий музей.

На данный момент в экспозиции музея и его запасниках хранится около 500 экспонатов — это довольно внушительная коллекция для школьного музея, в этом смысле он один из самых богатых в Красноярском крае. При этом в 41–й школе хранится довольно внушительная коллекция подлинников, то есть настоящих артефактов, но есть и реплики, и новоделы, и просто фото. Это модели военной техники и даже целые макеты, сделанные школьниками. Например, макет военного аэродрома. Но наибольший интерес представляют именно настоящие предметы, исторические.

– Что касается предметов, относящихся к Великой Отечественной войне, они приходят к нам несколькими путями. Часть вещей принесли сами школьники и преподаватели — одни находятся у нас на временном хранении, пока владельцы не решат их забрать, другие были получены в дар.

Второй путь — раскопки. Мы дружим с несколькими поисковыми отрядами, которые ездят на места сражений и ищут там погибших солдат, чтобы потом их можно было перезахоронить, отдав последние почести. В редких случаях на телах убитых находят именные медальоны, и удаётся установить личность погибшего, тогда об этом сообщают его родственникам и потомкам. Очень важное и полезное дело, на мой взгляд. В процессе такой работы часто находят и артефакты военных лет, часть из них нам и передают в дар поисковики. Мы плотно сотрудничаем с отрядом «Долина», они ведут раскопки в Ленинградской области. Также дружим с отрядом поисковиков из поселка Джубга Сочинского района. Они там ведут раскопки на так называемой голубой линии — это была хорошо укреплённая немецкая линия обороны, где шли ожесточённые бои.

Какие экспонаты самые яркие — сказать сложно. Например, фрагменты самолёта–разведчика У–2, который схлестнулся в небе с двумя немецкими истребителями, сбил оба, но и сам разбился в районе села «Полковничье», лётчик погиб. Ещё один знаковый предмет — пробитая осколком немецкая каска. Есть и оружие — большой немецкий штык–нож. Примечательны и осколки снарядов. Это фрагменты авиационных бомб, и они настолько тяжёлые, перекрученные и острые, что их внешний вид сразу производит впечатление на посетителей музея. Мы даём их подержать детям, чтобы они ощутили, насколько чудовищными были такие авианалёты. У нас вообще музей интерактивный — если предмет безопасный и нехрупкий, то нет смысла его за витрину прятать. Для детей очень важны тактильные ощущения. Согласитесь, одно дело — просто смотреть на что–то и совсем другое — держать предмет в руках, ощущая его тяжесть и текстуру. Есть и целые экспозиции, посвящённые определенным людям — письма с фронта, военные фотографии, личные вещи и фронтовой путь — мы их создаем как раз на базе предметов и документов, которые дети приносят. Получается такая история одной семьи во время Великой Отечественной войны.

Экспозиция из экспедиции

В 2009 году музей расширил свою деятельность, превратившись в историко–краеведческий. Случилось это после того, как руководитель музея Анна Карлова познакомилась с местными краеведами Стасом и Ларисой Стрючковыми. У исследователей местной истории оказалась довольно внушительная коллекция предметов собранных в окрестностях Норильска, которые хотелось показать людям. Тогда и было решено сделать на базе музея 41–й школы небольшую экспозицию, посвящённую истории Норильлага.

– Экспозиция была посвящена старым посёлкам, карцерам и всему, что связано с историей Норильлага. Мы назвали выставку «Истории не скажешь «Нет». Мы даже сделали реплику охранной вышки до потолка в помещении музея. Так началось сотрудничество со Стрючковыми и наша краеведческая деятельность. В 2011–м мы написали проект для гранта, выиграли и устроили детям настоящую краеведческую экспедицию на реку Пясину. Опять же — с подачи краеведов. Они выступали в качестве экспертов и руководителей экспедиции. Что именно там искали? Дело в том, что по берегам реки Пясины с незапамятных времён селились люди. Документально это подтверждено начиная с XIX века — на старых картах отмечены посёлки в этих районах, но люди явно жили там и раньше. За время экспедиции мы обследовали четыре точки, которые были отмечены на старых картах, но ничего особенного не нашли. А вот на обратном пути нас ждало настоящее археологическое открытие — поселение Заостровское. Мы увидели с борта корабля старинный погост, причалили, чтобы его осмотреть, и обнаружили рядом целый посёлок. И это был настоящая сокровищница истории. Буквально на поверхности мы обнаружили огромное количество предметов XIX века. Эти находки и легли в основу новой экспозиции, посвящённой истории освоения Севера. Из интересного нашли капсульные дульнозарядные ружья, кованые топоры и огромное количество других предметов быта. Все эти предметы нам помогли атрибутировать настоящие археологи, они и установили принадлежность найденных вещей к XIX веку.

В 2014 году мы вновь отправились со школьниками на Пясину, уже прицельно на станок Веденское. Оттуда привезли ещё один интересный предмет — самодельный деревянный капкан «пасть», очень необычное устройство для промыслового лова. Он тоже выставлен у нас в музее. Позже, основываясь на наших исследованиях и отчётах, в этот район отправилась полноценная археологическая экспедиция. В результате поселение Заостровское датировали XVIII веком.

Благородные планы

В ближайших планах руководителя музея — в первую очередь дождаться окончания пандемии. Ведь во главу угла в своей работе Анна ставит именно вовлечение детей в проекты и события, а из–за ограничений сделать это проблематично. Есть у музейного специалиста школы № 41 и далеко идущие планы.

– Я сейчас нахожусь в Волгограде и буквально завтра встречусь с представителями ещё одного поискового отряда «Донской рубеж». Они занимаются поисковыми работами и «поднимают» солдат в районе, где проходили основные бои за Сталинград. Как минимум попытаемся наладить дружеские отношения, а в идеале планирую на следующий год амбициозный проект — вывезти своих ребят на полевые работы. Я убеждена, что именно такие проекты являются наиболее живыми. В данный момент отряд «Донской рубеж» работает на двух братских могилах, откуда они «подняли» уже 40 наших бойцов. У нескольких из них обнаружены именные медальоны. Теперь, возможно, удастся установить личности хотя бы нескольких солдат, вычеркнуть их из списков пропавших без вести, сообщить об этом родственникам и торжественно перезахоронить воинов вместе с остальными героями той эпохи. Они заслужили покоиться не где–то в глухом лесу, а на кладбище. Поисковики говорят: «Пока не похоронен последний солдат — война не закончена».

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Детский энтузиазм

На базе музея осуществляется и довольно плотная работа с детьми. Есть так называемый актив музея — это группа из 12–14 человек, которые участвуют практически во всех мероприятиях. Но к отдельным крупным проектам обычно присоединяются и другие воспитанники 41–й школы, и порой их численность достигает нескольких сотен. Однако основная работа всё же ведётся именно с дюжиной самых активных. В основном это те же ребята, которые входят и в местный отряд «Юнармии», так как большая часть патриотических проектов в школе осуществляется именно на базе музея.

«Активисты музея участвуют и в школьных мероприятиях, и во флешмобах, и в городских и краевых конкурсах, — говорит Анна Карлова. — Например, конкурс воинской песни или полевые военно–спортивные игры — всё это делается на базе музея. Или историко–краеведческие полевые выходы. Есть даже мероприятия, ставшие традиционными. Мы ежегодно принимаем участие в «Фестивале школьных музеев» и практически каждый год в нём побеждаем и ездим на Парад Победы в Красноярске. Кстати, победитель получает на хранение копию знамени 309–й Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии. Вот и в этом году, не смотря на пандемию, получили его за новую экспозицию «Представители коренных малочисленных народов Севера в битвах Великой Отечественной войны». Мы создавали её на основе материалов Таймырского краеведческого музея и Таймырского архива, с которыми тоже плотно сотрудничаем. Жаль, на парад опять не попали — всё в последний момент отменили. Дети очень расстроились».