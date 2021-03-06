Привет от Морозки

Откуда уши растут

В первую очередь обмораживаются незащищенные от воздействия низких температур участки лица — нос, щёки и уши.

Нередко уши отмораживают именно очаровательные норильчанки — оно и понятно, девушку в стильном беретике и капроновых колготках у нас можно встретить на улице даже в минус 50. В конце концов, сложно представить себе сочетание норковой шубки с тёплой спортивной шапкой и лыжными штанами. Хотя дам и в таком прикиде можно встретить на улицах города. Если же красота превыше комфорта, ну хоть серёжки тогда в мороз нужно снимать, металл одинаково навредит коже как в парной, так и на холоде. А как до работы добралась, вот тогда серёжки и надела.

Но лучше, конечно, уши на морозе прикрывать, не зря же говорят: «Не хочешь отморозить уши — надень шапку». Правда, шапка шапке рознь. Кто застал советское прошлое и перестроечную эпоху, прекрасно помнят норковые «обманки» (именно в них обычно изображают русских в американских фильмах). Толку от такой шапки на севере немного. Но так как эта вещь считалась статусной, многие носили её в лютые морозы в ущерб собственному здоровью. Благо мода эта давно уже в прошлом, «буханку» (другое название «обманки») теперь уже никто не носит. Зато появились укороченные спортивные шапки из флиса. Они плотно, без складок, сидят на голове и вроде смотрятся лучше. Но такой фасон не позволяет скрыть уши полностью. И даже если удастся натянуть это изделие по самые глаза, через 10–15 минут оно всё равно примет изначальную форму, оголив мочки. Так что, выбирая новую шапку, убедитесь, что она сделана из эластичной ткани, подходит по размеру, и вам не приходится её растягивать.

Защитить от мороза и ветра уши, купив хорошую шапку, — это полдела, ведь есть ещё скулы и нос... Сокрыть эти части лица поможет глубокий капюшон. Правда, слишком объёмный капюшон может раздуваться, как парус, скользить по вязаной шапке и слетать. Так что, покупая новый пуховик, сразу же прикиньте, какие шапка и шарф к нему подойдут идеально, чтобы не пришлось гулять, постоянно придерживая капюшон рукой.

Маска, я тебя знаю!

Самая надёжная, проверенная поколениями защита головы от мороза и ветров, конечно же, балаклава, или лыжная маска — кому какое название ближе. Дополнительно утепляет голову, закрывает шею и лицо, оставляя уязвимым только небольшой участок кожи вокруг глаз.

Этот элемент одежды может быть как шерстяным и очень тёплым, так и легким, например из тонкого однослойного флиса. И у каждого материала свои достоинства и недостатки. Например, шерстяная вязаная маска, конечно, штука тёплая, но легко продуваемая, и не всякая кожа, кстати, без побочных эффектов в виде раздражения переносит длительный контакт с натуральной шерстью. Я, например, начинаю чесаться уже минут через 20... Флис куда приятнее, да и лучше отводит пот и конденсат от дыхания, что делает маску из этой ткани и более практичной. Подбирать маску необходимо индивидуально, ведь форма черепа и строение лица у всех разные — и на кого–то она сядет идеально, а у кого–то будет постоянно сползать с носа или, наоборот, налезать на глаза, мешая обзору.

Прекрасная альтернатива балаклаве — спортивная полумаска и снуд (шарф–кольцо, шарф–труба или шарф– хомут). Особенность профессиональных полумасок в том, что в них предусмотрены и перфорация, и открытый нос– клюв, что существенно уменьшает конденсат при дыхании, а плотный верхний слой маски хорошо защищает от ветра. Но есть и недостаток — зачастую незащищённым остаётся верхний участок скул, и его можно серьёзно подморозить как раз из–за образования конденсата и обледенения изделия.

Снуд — вещь более практичная, чем спортивная полумаска, да и выглядит стильно. В специализированных спортивных магазинах можно купить снуд практически с любым принтом. Есть ещё более суровый и дешёвый вариант — армейская полумаска–снуд из толстого двойного флиса, у неё высокая степень защиты от мороза и ветра, но при этом она плохо отводит влагу, что может привести к появлению конденсата, и, как следствие, обледенению век и бровей. Так что именно профессиональный снуд, пожалуй, самый оптимальный вариант. Ну а дамам, не желающим одеваться в спортивных магазинах, подойдут дизайнерские снуды, связанные из шерсти, букле, кашемира или сшитые из хлопка, шёлка и даже меха.

В ногах вся правда

Обувь... Понятно, что чем теплее, тем лучше. Но не замечали ли вы, что, бывает, в осенних ботинках пальцы ног мёрзнут гораздо меньше, чем в фирменной зимней обуви? Значит, неправильно вы обувку подобрали, неправильно.

Дело в том, что чаще всего, примеряя сапоги или ботинки, мы смотрим, чтобы они сидели как влитые — голенище плотно прилегало к ноге, да и пальцы чтобы ходуном не ходили. Вот в этом–то и ошибка. Зимняя обувь должна быть... свободной. Да, бежать спринтерский марафон в ней не получится, но быстрой ходьбе и даже лёгким пробежкам это не помешает. Запомните: свободное пространство в зимней обуви — крайне важная вещь. Воздух даёт дополнительную термоизоляцию, главное же, в плотно прижатых пальцах ног уменьшается кровоток, и, как следствие, ухудшается приток тепла к конечностям, от чего нога мёрзнет куда сильнее. Если же в ботинке достаточно пространства, то можно свободно сжимать и разжимать пальцы, чтобы увеличить кровоток, а ведь это первое, что необходимо делать, когда чувствуете, что ногам холодно. Если форма или размер обуви не позволяют выполнить это простое упражнение, значит, обувь подобрана неправильно.

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