Привиться — значит защититься

Набранный темп вакцинации Олег Копытов, врач–эпидемиолог кабинета эпидемиолога Норильской межрайонной поликлиники № 1, называет серьёзным:

– Благодаря совместным с администрацией города усилиям и санитарно–просветительской работе, проведённой в коллективах, мы добились хорошей динамики. На данный момент привито почти 94% населения. План по взрослым выполнен на 95%, по детям — на 84,5%. Дело в том, что в Талнахе и Кайеркане закончилась детская противогриппозная вакцина, но поступления порядка 1600 доз ждём со дня на день. Так что сомнений в том, что план и по детям выполним, у нас нет. В Центральном районе вакцина есть.

Напомню, вакцинировать можно детей в возрасте от одного года. В целом, думаю, мы успешно завершим вакцинацию, сформировав коллективный иммунитет в городе. Уже сейчас видно, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ на территории не превышен.

Остаток в отделении иммунопрофилактики составляет порядка 4000 доз трёх вариантов вакцин: «Совигрипп» моновалентный, «Ультрикс Квадри» и «Гриппол Квадривалент».

Желающие могут получить прививку в амбулаторно–поликлинических учреждениях города: прививочные пункты работают с 8.00 до 18.00 на ул. Талнахской, 76, и Солнечном проезде, 7а, а также в поликлиниках Талнаха и Кайеркана. Маршрутизацию внутри медучреждения подскажут сотрудники регистратуры. С собой желающему получить противогриппозный препарат нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС либо фото этих документов.

– Вакцинация — это не инфицирование, а помощь организму в выработке защитного титра антител от того или иного вирусного или бактериального агента, — поясняет врач-эпидемиолог. — Даже если вы придёте позднее 1 декабря, при наличии вакцины прививку вам сделают. Я призываю всех не игнорировать этот простой и надёжный способ защиты, потому что опасно как само заболевание, так и его осложнения. Риск повышается в сочетании с другими инфекциями. Например, сегодня в стране, да и в нашем регионе, замечен рост ПЦР–диагностики нового мутогена ковид–инфекции, а также числа внебольничных пневмоний, часто двусторонних. Его патогенность ниже предыдущих вариантов, но несколько инфекций в совокупности могут крайне негативно отразиться на организме болеющего.

Пока на нашей территории вакцины от ковида нет, но вы вполне можете эффективно защитить себя от гриппа. Что до коронавируса, то, думаю, все читали федеральные новости о завершении клинических испытаний новой модифицированной вакцины «Спутник». Как только она поступит в гражданский оборот и придёт к нам, начнём вакцинацию норильчан.