Призывники, у которых есть отсрочка от армии, теперь могут не проходить медосмотр

Согласно нововведениям, медосмотр призывников, имеющих основания для предоставления отсрочки от призыва или право на освобождение от призыва, проводится по их заявлению. Ранее для данных категорий призывников действовал общий порядок медицинского освидетельствования — по направлению военных комиссариатов.

Молодые люди, которые отказались от реализации своего права на освобождение от призыва или права на отсрочку от призыва, а также ранее признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское освидетельствование в общем порядке.