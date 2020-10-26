МАУ ИЦ «Норильские новости»

Прямая линия в «Заполярной Правде»

Прямая линия в «Заполярной Правде»

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Прямая линия в «Заполярной Правде»

В редакции газеты «Заполярная Правда» пройдёт прямая линия с представителями ГИБДД МВД по г. Норильску.

Прямая линия в «Заполярной Правде»

30 октября с 15 до 16 часов гостями прямой линии станут представители ОГИБДД отдела МВД по г. Норильску, которые ответят на актуальные вопросы горожан.

Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-28-75; задать их лично во время прямой линии можно по номеру 34-34-80.

Фото из открытых источников
26 октября в 16:44 530
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