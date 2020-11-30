МАУ ИЦ «Норильские новости»

Процедура оформления инвалидности стала проще

Процедура оформления инвалидности стала проще

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Процедура оформления инвалидности стала проще

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, упростил правила установления инвалидности.

Процедура оформления инвалидности стала проще

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2021 года, когда перестанет действовать временный порядок оформления инвалидности, который установили из-за угрозы распространения COVID-19.

Теперь в случае отсутствия каких-либо сведений о медицинских исследованиях бюро медико-социальной экспертизы не будет повторно отправлять граждан в поликлинику. Специалисты самостоятельно направят запрос на предоставление недостающих данных. Запрос бюро должно будет оформить в течение трёх дней, а в поликлинике на доработку документов отводится 14 дней.

Фото из открытых источников
30 ноября в 10:05 430
Установление инвалидностиНевредно знать
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