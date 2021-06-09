Процесс государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей упрощён

Как разъясняет прокуратура Норильска, согласно действующему порядку документы в регистрирующий орган можно направить почтовым отправлением с объявленной ценностью и с описью вложения, представить их непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Подать документы может как сам представитель, так и его доверенное лицо, у которого есть нотариально заверенная доверенность.

Со дня вступления закона в силу направление заявления и иных необходимых документов в регистрирующий орган в случае свидетельствования нотариусом подлинности подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации является обязанностью предпринимателя. Направить документы необходимо до конца рабочего дня. Однако нотариальное свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации и последующее представление документов в регистрирующий орган осуществляются нотариусом в рамках одного нотариального действия.

Если в регистрации юридического лица участвуют несколько заявителей, то нотариусу направляются документы последнего из заявителей, указанных в заявлении.