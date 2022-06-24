Процесс покупки жилья в кооперативах с помощью материнского капитала упрощён

Теперь гражданам, желающим вложить маткапитал в покупку кооперативной квартиры, больше не понадобится предоставлять в Пенсионный фонд справку о правах кооператива на земельный участок, на котором строится или будет построен дом. Изменения коснутся тех случаев, когда гарантом выплаты взноса членом кооператива выступает региональная некоммерческая организация по строительству жилья. Решение принято по просьбе руководителей регионов. Оно связано с тем, что в ряде субъектов действуют свои региональные программы, в рамках которых земельные участки под социальное строительство передаются от региона некоммерческим жилищным организациям в безвозмездное пользование. В таком случае эти организации и выступают застройщиками, а кооперативы лишь аккумулируют средства граждан и не имеют прав на землю. По прежним правилам вложить материнский капитал в покупку такого жилья было затруднительно.