Процесс приобретения ОСАГО упрощён

Данная опция станет возможна благодаря поправкам в законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Стоимость полиса будет рассчитываться автоматически и будет идентична цене на официальном сайте страховой компании. Маркетплейсы не будут взимать дополнительную плату за оформление.

Напомним, что с 1 октября вернулись прежние правила покупки ОСАГО, которые действовали до пандемии коронавирусной инфекции. Теперь при покупке полиса снова необходимо предоставлять диагностическую карту. И тем, кто приобрел полис в период пандемии без карты, необходимо предоставить её страховой компании до 31 октября.