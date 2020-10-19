МАУ ИЦ «Норильские новости»

Процесс приобретения ОСАГО упрощён

Процесс приобретения ОСАГО упрощён

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Процесс приобретения ОСАГО упрощён

С 19 октября приобрести полис ОСАГО можно с помощью маркетплейсов (финансовых платформ).

Процесс приобретения ОСАГО упрощён

Данная опция станет возможна благодаря поправкам в законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Стоимость полиса будет рассчитываться автоматически и будет идентична цене на официальном сайте страховой компании. Маркетплейсы не будут взимать дополнительную плату за оформление.

Напомним, что с 1 октября вернулись прежние правила покупки ОСАГО, которые действовали до пандемии коронавирусной инфекции. Теперь при покупке полиса снова необходимо предоставлять диагностическую карту. И тем, кто приобрел полис в период пандемии без карты, необходимо предоставить её страховой компании до 31 октября.

Фото из открытых источников
19 октября в 15:40 820
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