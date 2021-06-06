Продавцы впечатлений

В четырёх стенах

Интеллектуальные герметичные квесты — оригинальный вид развлечений для взрослых, ворвавшийся в нашу жизнь в 2014 году и стремительно набирающий популярность в России.

Изначально суть этого развлечения была довольно проста. Одно помещение, четыре игрока и огромное количество головоломок, поступательное решение которых позволяло выбраться из замкнутого пространства. Различались лишь антураж, сценарий и уровень сложности загадок, которые предстояло решить игрокам. За семь лет такие головоломки существенно эволюционировали, но об этом чуть позже.

Первым в Норильске такой квест–рум открыл нынешний руководитель общественной некоммерческой организации «Необычные люди» Андрей Крюков. Сделал это практически сразу, как такие квест-румы появились в Москве.

– Как возникла идея заняться этим в Норильске? Да просто, — рассказывает руководитель НКО. — У меня на тот момент был небольшой бизнес, и я раздумывал, чем бы таким ещё заняться, чтобы и деньги приносило, и было действительно интересно, дарило людям яркие впечатления. Хотелось сделать то, чего в Норильске ещё не видели. Листал какой–то журнал, увидел обзор и загорелся.

Поехали с женой в отпуск в Москву и прошли несколько эскейп–румов, подобрали толковую франшизу и стали закупать оборудование и предметы антуража для будущей квест–комнаты. Домой вернулись с правами на использование сценария. Часть оборудования к тому времени пришла, так что начали тут же всё распаковывать и устанавливать.

Буквально через пару месяцев стартовал первый норильский герметичный квест — «Семь грехов (хостел)», он же и продержался дольше остальных, а комната в антикафе, где он проводился, среди персонала до сих пор называется «Хостелом». Подкупало игроков удивительное сочетание сложности головоломок и красоты антуража в духе «Божественной комедии» Данте, а также простой и понятный сценарий.

– Все, кто проходил испытание, остались в полнейшем восторге, — вспоминает Андрей Крюков. — Но на первых порах нам было очень трудно раскручивать эту историю. Вот как объяснить в рекламе, что такое квест–рум? Это сейчас люди примерно представляют, что их ждёт, а в самом начале не то что в Норильске — в столице толком никто ничего не знал. Так что раскачивались тяжело. А потом заработало сарафанное радио, и люди пошли.

Позже мы открыли вторую комнату. И если «Хостел» был больше интеллектуальный, чем страшный, то во второй и третьей историях — «Капкан» и «Погребённый заживо» — людей проверяли ещё и на устойчивость психики. Например, «Погребённый заживо» игроки начинали запертыми в отдельные ящики в полной темноте, им необходимо было выбраться, а рядом периодически появлялся «маньяк».

Вообще, у нас довольно много проектов было. И герметичных и выездных. Был даже один эскейп–квест, сделанный специально для тошевцев совместно с «Норникелем». Он был посвящён технике безопасности, там необходимо было соблюсти все меры ТБ, чтобы выбраться с завода. Допустим, если решили залезть в электрический щиток (он не под напряжением, естественно), нужны были резиновые перчатки, а чтобы пройти конкретное место – каска или страховочная обвязка. Всё это оказалось довольно интересно и познавательно для ребят.

На пределе

Герметичные квесты, рассчитанные на проведение в конкретном помещении, их создателям в результате пришлось закрыть. Ведь насколько бы ни было увлекательным такое развлечение, оно всё же одноразовое — решив головоломки и пройдя сценарий, повторять его уже нет никакого смысла, так что со временем популярность конкретной истории падала, а посетителей становилось всё меньше. При этом стало проблематично открывать новые эскейп–румы вместо старых. Оборудование и антураж стоят немалых денег и при большой удаче могут окупиться за год, при продолжительности самого квеста года в полтора.

В крупных городах, конечно, такая комната может существовать десятилетиями, а вот Норильск подобной возможности не давал. Вскоре на смену герметичным сюжетам пришли сезонные выездные квесты в заброшенных зданиях в окрестностях Центрального района.

– Появление выездных квестов обусловлено двумя причинами, — объясняет руководитель «Необычных людей». — Во–первых, захотелось сделать что–то более глобальное и массовое, задействовать актёров и большое число игроков одновременно, а для этого нужны соответствующие площади.

Вторая причина — пожелания самих игроков. К тому времени у нас сформировался довольно внушительный пул любителей подобного рода забав. Игроки сказали: «Дайте нам что–то до жути страшное, хотим добротного хоррора». Ну, раз хотите — пожалуйста. Вот только одно дело говорить: «Мы хотим, чтобы нас напугали», и совсем другое — оказаться внутри настоящего фильма ужасов. У нас в каждой группе были один–два человека, которые перед игрой говорили: «Да что там страшного может быть?», а уже через пять минут выходили из игры со словами: «Ну нельзя же так! Мне, конечно, понравилось, но я туда больше не пойду».

Тут большую роль, конечно, сыграли работа нашего талантливого гримёра и актёрские навыки ведущих, да и сам сценарий даёт впечатляющий эффект. Кстати, об актёрах — у нас в квестах людей пугали и молодёжь, и взрослые люди. Например, один раз мой тесть заменял приболевшего актёра, так он даже удовольствие от процесса получил. Изначально он состоял в техгруппе, мы его попросили с материка приехать, чтобы помочь в организации. А ещё произошла очень забавная история с девочкой–школьницей. Мы дали ей небольшое задание — ходить с бутафорским ножом в гриме и пристально смотреть на людей из–за углов. Так она настолько вжилась в роль, что периодически даже меня пугала.

Девочка сделала селфи в гриме и выложила в сети. Минут 20 спустя к нам приехала целая делегация из полицейских, работников ПДН и классного руководителя. Учитель случайно заглянул на её страницу, ужаснулся и поехал спасать ребёнка из лап какой–то жуткой секты. Это к тому, как сложно бывает растолковать людям, что такое реалити–квесты. Нам пришлось очень долго объяснять полиции, что это игра– страшилка, а не древний зловещий культ.

У нас набралась целая линейка из этой серии: «Кома», «Проклятье Лилит»... А вообще, это суперпопулярная тема, особенно «Зомби–апокалипсис», который мы делали в заброшенном здании в Оганере. Я тогда познал, что такое слава. Меня везде узнавали, даже скидки в магазинах делали.

Традиционные полевые хоррор–квесты пришлось отложить на целых два года. Связано это было и с пандемией, и с отсутствием подходящих мест для них. Многие строения, которые можно приспособить под это, либо снесены, либо доступ к ним ограничен ввиду аварийности помещений. По словам Андрея, идей — масса, главное, найти подходящую локацию хотя бы на лето, чтобы можно было добавлять в жизнь норильчан приличную дозу адреналина.

Впрочем, не страшилками едиными. Уже в рамках некоммерческой деятельности как член правления, а с 2019 года и руководитель НКО «Необычные люди», Андрей Крюков занимается и благотворительными проектами, и грантовыми программами, и организацией развлекательных лайт–квестов.

В рамках программы «Покорители севера» его команда организовывала квесты для молодых специалистов, проходящих стажировку в Норильске. Один из них был сделан по мотивам «Игры престолов» – участникам довелось не только решать головоломки и искать секретные коды по всему Норильску, но и стрелять из лука, отгадывать загадки и даже сражаться на мечах с другими игроками.

– Мы осуществили довольно много проектов — и развлекательных, и образовательных, и даже остросоциальных, — делится Андрей Крюков. — Кроме того, постоянно участвуем в грантовых конкурсах, и не без успеха.

В тему

В планах – пара интересных разработок. В основном интеллектуальной направленности. Готовится детективный квест в двух вариантах. Более лёгкий для детей и сложный — для взрослых. А недавно в антикафе нашли отличный способ продолжить тематику герметичных квестов, но без помещения. Приобрели необычную вещь — квест–сундук. Это переносной квест–головоломка, который можно принести куда угодно и устроить игру для большой компании. Так что ребята стараются держать марку и работают над тем, чтобы норильчане всегда могли испытать яркие и необычные впечатления.

Есть в норильском антикафе столярная мастерская «Фреза и чай». Это уникальное место, где человек может смастерить всё, что захочет. Плата чисто символическая — 500 рублей за день работы, при этом там можно найти и слесарные станки, и шлифовальные, и для покраски, аэрограф и многое–многое другое. Даже небольшой сварочный аппарат имеется.

Стоит упомянуть и социальный проект «Привет, сосед», в рамках которого активные жильцы озеленяли дворовые территории. Сейчас в НКО работают ещё над одной задумкой — возрождением квартирников. До пандемии в антикафе музыкальные встречи устраивали раз в месяц, и людям так это понравилось, что квартирники стали проводить по всему городу. Сейчас планируется выдвинуть эту идею на грант.