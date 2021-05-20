Продление инвалидности — в особом режиме

Автоматически на шесть месяцев продлевается инвалидность гражданам, срок переосвидетельствования которых наступает в период действия временного порядка, при отсутствии у них нового направления на медико-социальную экспертизу из медицинской организации. Одновременно с этим оформляется индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, ребёнка-инвалида (ИПРА), куда включаются все ранее рекомендованные мероприятия.

Если в это время ребёнку-инвалиду исполняется 18 лет, в случае автоматического продления при отсутствии нового направления ему будет установлена на шесть месяцев первая, вторая или третья группа инвалидности — в зависимости от оценки данных о степени выраженности стойких расстройств функций организма, указанных в медико-экспертных документах по предыдущему освидетельствованию.

– Для продления инвалидности гражданам не нужно обращаться в какие-либо инстанции, — подчеркнул Антон Беляков. — Сведения об окончании срока инвалидности будут регулярно поступать из Пенсионного фонда в бюро МСЭ. Специалисты бюро по этим сведениям оформят продление инвалидности и ИПРА с даты, до которой она была ранее установлена. Затем данные о результатах экспертизы представляются учреждением МСЭ в Пенсионный фонд и размещаются в федеральном реестре инвалидов. Выписка из индивидуальной программы реабилитации в части обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребёнку-инвалиду) за счёт средств федерального бюджета, направляется в Фонд социального страхования РФ в форме электронного документа. Гражданину справка об инвалидности и программа реабилитации будут доставлены по почте заказным отправлением.

Заочная форма освидетельствования (на основании анализа медицинских документов) на период распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрена для пострадавших на производстве и тех, кому инвалидность необходимо установить впервые, усилить группу или внести новые рекомендации в ИПРА в связи с изменением состояния здоровья. При этом для формирования направления на медико-социальную экспертизу при наличии ранее проведённых в течение 12 месяцев медицинских обследований, подтверждающих нарушение здоровья, дополнительные медобследования не требуются.

Актуальная информация и нормативные документы, определяющие порядок работы бюро МСЭ, доступны на сайте http://www.24.gbmse.ru. Для проведения разъяснительной работы с населением организована горячая линия — 8 (391) 227-86-16