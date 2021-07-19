Продлены сроки действия российских паспортов

На замену паспорта по достижении 20 и 45 лет теперь даётся 90 дней. Раньше же паспорт автоматически становился недействительным, гражданин должен был подать документы на замену и на время ожидания получить временное удостоверение личности. Но с ним нельзя, например, зарегистрироваться на портале госуслуг или взять кредит. Теперь же старым паспортом можно пользоваться до получения нового.

И не 30, а 90 дней даётся на подачу заявления на получение паспорта в связи с достижением 14 лет.