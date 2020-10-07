МАУ ИЦ «Норильские новости»

Продлён упрощенный порядок установления инвалидности

Продлён упрощенный порядок установления инвалидности

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Продлён упрощенный порядок установления инвалидности

Министерство труда и социальной защиты РФ пролонгировали действие данного порядка до 1 марта 2021 года.

Продлён упрощенный порядок установления инвалидности

Таким образом, продление ранее установленной группы инвалидности, а также получение статуса инвалида впервые можно будет оформить без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы. Вся процедура будет проходить заочно на основании заключений медико-социальной экспертизы.

Напомним, что данный порядок ввели еще 9 апреля текущего года и распространялся он на период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Временный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на полгода.

7 октября в 16:10 690
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