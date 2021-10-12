Продлён временный порядок признания лица инвалидом

Новые правила были введены в прошлом году в связи с проведением мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Постановлением правительства Российской Федерации от 21 сентября этого года временный порядок продлён по 1 марта 2022 года.

Автоматически продлевается на шесть месяцев инвалидность гражданам, срок переосвидетельствования которых наступает в период действия временного порядка, при отсутствии у них нового направления на медико-социальную экспертизу из медицинской организации.

Детям, которым была установлена категория "ребёнок-инвалид" до 18 лет и сейчас им подошло время переосвидетельствования, при отсутствии направления на МСЭ будет также автоматически продлеваться инвалидность и устанавливаться I, II или III группа на шесть месяцев на основании данных, зафиксированных при предыдущем освидетельствовании. Также продлевается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, ребёнка-инвалида (ИПРА) с указанием всех ранее рекомендованных мероприятий.

Автоматическое продление инвалидности и ИПРА проводится по спискам, поступающим из Пенсионного фонда Российской Федерации, то есть никаких заявлений в бюро МСЭ гражданину подавать не нужно.

Для граждан, которым необходимо установить инвалидность впервые, усилить группу инвалидности или внести новые рекомендации в ИПРА в связи с изменением состояния здоровья, на период распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрена заочная форма освидетельствования. Медицинские организации оформляют направление на медико-социальную экспертизу этих граждан и передают в бюро МСЭ.

Освидетельствование проводится на основании анализа медицинских документов.

Сведения об установлении или продлении инвалидности передаются из бюро МСЭ по межведомственным электронным каналам связи в пенсионный фонд, фонд социального страхования (при определении нуждаемости в обеспечении техническими средствами реабилитации) и в органы исполнительной власти Красноярского края, которые обеспечивают реализацию реабилитационных мероприятий.

Аналогичный порядок заочного освидетельствования и автоматического продления ранее принятых экспертных решений предусмотрен для граждан, пострадавших на производстве.

Актуальная информация и нормативные документы, определяющие порядок работы бюро МСЭ, доступны на сайте.

Для проведения разъяснительной работы с населением организована горячая линия - 8 (391) 227-86-16.