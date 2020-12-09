Продлён запрет на проведение массовых мероприятий в школах

По новому документу меры будут действовать до 1 января 2022 года, тогда как в прежней версии они были предусмотрены до 1 января 2021 года. Это поможет ограничить распространение коронавирусной инфекции в детских садах, школах, детских оздоровительных лагерях, учреждениях дополнительного образования и игровых комнатах в торговых центрах.

Под запрет попадают все культурно-массовые мероприятия с участием различных классов и групп детей. Также в школах расписание должно быть составлено таким образом, чтобы максимально разобщить классы. По-прежнему остаётся термометрия с занесением данных в журналы, дезинфекция рук. Дети с признаками ОРВИ не будут допущены к занятиям.