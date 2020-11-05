МАУ ИЦ «Норильские новости»

Продолжается конкурс социальных проектов от «Норникеля»

Продолжается конкурс социальных проектов от «Норникеля»

Главная / Новости / Общество

Продолжается конкурс социальных проектов от «Норникеля»

До 2 ноября у активистов была возможность подать заявки на участие в конкурсе. Всего поступило 422 инициативы с Мурманской области, Красноярского и Забайкальского края.

Продолжается конкурс социальных проектов от «Норникеля»

Главная цель конкурса - создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого развития регионов присутствия. Общественно-полезные инициативы от активистов направлены на развитие своего региона, улучшение условий жизни населения, развитие местной экономики и другое.

Среди номинаций лидируют три: «Полюс будущего», которая направлена на работу с детьми и молодёжью, – 81 инициатива; «Полюс добра», связанная с волонтёрством и помощью социально-незащищённым группам, – 80 и «Полюс возрождения», направленная на сохранение культуры и искусства, – 78.

Также в числе лидеров проекты по созданию комфортной городской среды и развитию массового спорта.

После того как проекты пройдут техническую экспертизу, они будут направлены на федеральные и региональные комиссии.

Итоги, по традиции, будут подведены в канун Нового года.

Фото из открытых источников
5 ноября в 13:20 320
Социальные проектыМир новых возможностейНорникель
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также