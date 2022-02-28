Продолжается народное голосование за присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести»

Волонтёры собирают подписи на семи площадках: в «Арене», «Синема–Арт–Холле», административно-деловом центре, торговом центре «Галактика», в магазинах «Жар-птица», «Медведь» и «Материк». За последние три дня более 1500 норильчан поддержали инициативу. Сбор подписей на открытых городских площадках будет проходить до конца марта каждые пятницу, субботу и воскресенье.

В 1940–х годах норильчане своим трудом доказали, что их город достоин почётного звания. Недаром «никелевый фронт», на котором сражался Норильск, в годы Великой Отечественной войны по значимости приравнивался к участию в боевых действиях.

«В марте 2020 года депутаты Норильского городского Совета проголосовали за начало процедуры присвоения городу статуса «Город трудовой доблести». Тогда с этой инициативой в горсовет обратились руководители более 30 общественных организаций. Спустя два года мы выходим на финишную прямую и подкрепляем мнение власти и общественников города народным голосованием. Норильск выполняет свои стратегические задачи для Родины в течение всех лет своего существования. И обязанность потомков – сохранить этот подвиг», — отметил председатель городского Совета Александр Пестряков.

Поддержать инициативу и проголосовать может каждый, независимо от места проживания, на официальном сайте Норильска. Для этого работает специальная страница.

Подробную информацию о народном голосовании также можно получить по телефонам общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» в Норильске: 42-48-69 и 42-38-19.