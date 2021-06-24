Продолжается приём заявок на Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива 2021–2022»

Особое внимание уделяют проектам, связанным с развитием гражданской активности на северных территориях, поэтому в каждом из направлений есть категория — развитие северных территорий и поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Организаторы уточняют, что «проекты могут быть направлены на популяризацию национальных культур и взаимодействие с КМНС, сохранение культурного наследия народов Севера в сфере искусства и народного творчества, поддержку этнокультурных проектов и развитие этнотуризма как инструмента популяризации сохранения культуры, содействие ремесленничеству и продвижение на российские и международные рынки, создание комфортной среды и улучшение качества жизни жителей Севера». Заявку на участие можно подать до 5 июля на сайте конкурса, результаты объявят не позднее 31 июля. Проекты, которые победят, необходимо будет реализовать до 20 января 2022 года.